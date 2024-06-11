Bursaspor maçında Vanspor'u sahadan çekmişti. Cezası belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile Vanspor FK karşı karşıya gelmişti. Konuk ekip 22. dakikada sahadan çekilince maç yarıda kalmıştı.

Van temsilcisi; şampiyonluk için yarıştığı Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için böyle bir karar almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), takımı sahadan çeken Vanspor FK idarecisi İsmail Ayaz’a, 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İsmail Ayaz’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Bodrumspor FK'ye 20 bin 250 lira, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 349 bin lira para cezası kesildi.