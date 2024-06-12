Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok!

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok!

Bayram arefesinde, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerinin dağıtımına 10 Haziran'da başlandı ve her biri 3 bin TL olan ödemeler emeklilere ulaşmaya başladı. Fakat, emekli maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, bayram öncesi ikramiyelerin 10-14 Haziran tarihlerinde vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağı bildirildi. Öte yandan, emekli vatandaşların maaş ödemeleri, bayram tatili öncesinde değil, mevcut ödeme planı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, emekli ve memur maaşlarının dağıtımını gerçekleştirmektedir. Bu sene için, maaşların önceden ödenme uygulamasından ziyade, belirlenen normal ödeme planına uygun olarak dağıtılması yönünde karar alındı. Emeklilik statüsüne göre 4A, 4B ve 4C kategorilerindeki emekliler, kendilerine atanan tahsis numaralarına bağlı olarak maaşlarını farklı tarihlerde temin edecekler.

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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ:

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Haziran

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ:

  • Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Haziran
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Haziran

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İKRAMİYELER VE MAAŞLAR AYRI ÖDENECEK

Bu yıl, emeklilere yönelik 3 bin TL tutarındaki bayram ikramiyesinin ödemesi 10 Haziran itibarıyla gerçekleşmeye başladı. Maaşların bayramdan sonra ödenmesi kararı, emeklilerin yalnızca ikramiye ile idare etmelerine yol açacak. Bu gelişme, emeklilerin bayram süresince mali rahatlık beklentilerini olumsuz etkiledi. Geçmiş yılların aksine, bu sene maaşlar bayramdan sonra, rutin ödeme takvimine uygun olarak dağıtılacak. Emeklilerin bayram ikramiyeleri banka hesaplarına aktarılırken, maaşların planlanan zamanda ödenmemesi, bayram öncesinde ekonomik zorluklarla karşılaşma ihtimalini yükseltti. Emekliler, bayramı parasız geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor.

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