Futbolu bırakan Özer Hurmacı 2. lig takımına transfer oldu

Bursaspor, 36 yaşındaki Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, 2019 - 2020 ve 2020 - 2021 yılları arasında formamızı giyen profesyonel futbolcu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisansa onay vermesi durumunda Özer Hurmacı ligin ikinci yarısında yeniden formamızı giyecektir."

Özer Hurmacı, 12 Mart 2022'de futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.