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Futbolu bırakan Özer Hurmacı 2. lig takımına transfer oldu

Özer Hurmacı, futbola geri döndü! Yıldız futbolcu bu kez Bursapor'un başarısı için ter dökecek.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:46
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Bursaspor Özer Hurmacı ile anlaştı. Yıldız oyuncu futbola geri döndü

Futbolu bırakan Özer Hurmacı 2. lig takımına transfer oldu
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Bursaspor, 36 yaşındaki Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, 2019 - 2020 ve 2020 - 2021 yılları arasında formamızı giyen profesyonel futbolcu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisansa onay vermesi durumunda Özer Hurmacı ligin ikinci yarısında yeniden formamızı giyecektir."

Özer Hurmacı, 12 Mart 2022'de futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

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