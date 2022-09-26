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Bursaspor Diyarbakır'dan zırhlı araçla çıkarıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün Amedspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynana karşılaşmaya tribün olayları damga vurdu. Bursaspor ekibi maç dönüşü zırhlı araçla Bursa'ya döndü.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:01
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Devreye güvenlik güçleri girerken futbolcular polis korumasında soyunma odasına girdi. Bursaspor Diyarbakır'dan zırhlı araçla çıkartıldı

Bursaspor Diyarbakır'dan zırhlı araçla çıkarıldı
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TFF 2.Lig'de dün Amedspor ile Bursaspor karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 Amedspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Golleri 31. dakika Mehmet Alaeddinoğlu ve 50. dakikada Mansur Çalar kaydetti.

Maç öncesinde ev sahibi takım taraftarları, yeşil-beyazlı futbolculara yabancı madde attı. Bursaspor kalecisi Canberk Yurdakul'a bıçak fırlatıldı. 

Bunun üzerine devreye güvenlik güçleri girerken futbolcular polis korumasında soyunma odasına girdi.

Bursaspor taraftarının açtığı "Maçı iptal et TFF" etiketi Twitter'da gündem oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı da olaylarla ilgili, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

MAÇ SONRASI OLAYLAR

Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin uyarısına rağmen taraftarlar polise taş attı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.

ZIRHLI ARAÇLA DÖNDÜLER

Bursaspor kafilesi stadyumdan zırhlı araçla çıktı ve Bursa'ya bu araçla döndü.

TRİBÜNLERDE AÇILAN BAYRAK

Tribünlerde yüzlerce Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimine ait bayrak açıldı.

Öte yandan stada siyasi olduğu gerekçesiyle “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” pankartının alınmadığı da iddia edildi.

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Samet
26.09.2022 13:30
Demekki Diyarbakır spor kürt faşistlerinin ve ırkçılıklarının merkezi olmuş. Futbolla ırkçılık yapan seyirciler demekki kuzey ırakta yaşamak istiyorlar....  
 
tarafsız vatandaş
26.09.2022 13:28
ne ekersen onu biçersin zamanında bursada diyarbakıra neler yaptılar  
 
Deli İbrahim
26.09.2022 13:21
Ve siz buna futbol diyorsunuz öyle mi? 3 kuruş bilet geliri, stadyum geliri gelecek diye ülkenin şerefinin ve onurunun ayaklar altına alınmasına göz mü yumulacak?  
 
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