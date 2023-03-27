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Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu

Yeşil beyazlı ekipte İsmail Erekin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özer Hurmacı getirildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:38
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Bursaspor'un yeni hocası belli oldu

Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu
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Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yollarını ayıran Bursaspor Kulübü, futbol sorumlusu olarak Özer Hurmacı’yı takımın başına getirdi. Hurmacı, aynı zamanda profesyonel futbol hayatına da yeşil-beyazlılarda devam edecek.
Bursaspor Kulübü, İsmail Ertekin’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özer Hurmacı’yı getirdi. Yeşil-beyazlılar, 36 yaşındaki Hurmacı'yı hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcu olarak değerlendireceğini belirtti. Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz” denildi. (İHA)

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