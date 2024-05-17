Konyaspor düşer mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor düşer mi?
Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı...

Konyaspor ciddi anlamda bir travmanın içerisinde…
Hem maddi hem de manevi olarak sıkıntılı günler geçiriyor…
Süper Lige tutunup tutunmayacağı, belki Kayserispor, belki de Galatasaray maçından sonra netleşecek…
Belirsizliğin, ilgisizliğin, nemelazımcılığın, dahası ihanetin insanın içini kemirdiği bir yerde, lige tutunmaya çalışıyor şehrin takımı Konyaspor…
Açıkçası son dönemlerde Konya’yı ve Konyaspor’u sevenlerin canı çok yandı, yanmaya da devam ediyor…
Topla tüfekle alakası olmayan bir adam Konyaspor’a travmaların en büyüğünü yaşattı, bunun sonucunda da kulüp en ağır şekilde bedelini ödüyor!
Mevcut Başkan ve yönetim, Avrupa Kupası hedefi olan bir takımı ligde tutmanın hesabını yapıyor…
Umarım bu savaştan alınlarının akıyla çıkarlar…
Çünkü, kendileri de, taraftarlar da papatya falları açarak, “Konyaspor düşer mi, düşmez mi?” hesapları yapıyorlar…
Taraftarların bu endişesinden yola çıkararak, herkes kendine şu soruyu soruyor; Konyaspor, Kayserispor maçından puan çıkarır mı?
Bu sorunun cevabını açıkçası yüzbinlerce insan gibi, ben de merak ediyorum.
HAKEM HALİL UMUT MELER
Konyaspor, çok zorlu bir 90’a çıkacak…
Maçın hakemi Halil Umut Meler…
Konyaspor’lu oyuncular, yöneticiler, taraftarlar Halil Umut Meler’in adil bir yönetim göstereceğine inanıyorlar…
Halil Umut Meler, Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın yumruğuyla yere düşerken, sahaya inen iki kişinin de tekmeleriyle linç edilmişti…
Bütün dünyada büyük bir tepkiyle karşılanan saldırı olayından sonra ilk kez İstanbulspor-Konyaspor maçında düdük çalan Halil Umut Meler, adil bir maç yönetmiş ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrılmışlardı…
O maçta çok duygusal anlar yaşanmış, taraftarlar, futbolcular, yöneticiler, Halil Umut Meler’i sahiplenmişlerdi…
Hakem Halil Umut Meler ve Kayserispor maçıyla ilgili görüşlerini aldığım Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, hakemden yana bir endişelerinin olmadığını, Halil Umut Meler’in ligin en formda hakemlerinden birisi olduğunu, dolayısıyla da adil bir maç yöneteceğine inandıklarını söyledi…
Halil Umut Meler’in tecrübeli bir hakem olduğunun da altını çizen Ömer Korkmaz, “Konyaspor ve Kayserispor duruşu olan takımlar. Hakemden yana sıkıntımız yok. Halil Umut Meler’in maçın önüne geçeceğini sanmıyorum” dedi…
Ve başka bir şey daha söyledi Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz…
Halil Umut Meler’in bu maçtan sonra Avrupa Şampiyonası maçları nedeniyle kampa gireceğini ve Avrupa Şampiyonasında maç yöneticiğini söyledi…
Dolayısıyla, Halil Umut Meler’in ligin son haftasında görev almayacağını bildirdi…
Hakem konusunu özetlersem; Konyaspor camiası hakemden yana endişeli değil.
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KORKMAZ: HEDEFİMİZ 3 PUAN
Maçla ilgili olarak düşüncelerini de açıklayan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarından sonra yükselen bir grafiklerinin olduğunu, dolayısıyla da Kayseri’ye galibiyet için gideceklerini söyledi…
Camia olarak sadece Kayserispor maçına odaklandıklarını ifade eden Ömer Korkmaz, 1 puanın kendileri için riskli olduğunu, bu nedenle de 3 puanı alıp Galatasaray maçına rahat bir şekilde çıkacaklarını vurguladı…
Anladığım kadarıyla Konyaspor Başkanı ve yönetimi, tabii ki oyuncuları 3 puana şartlanmış ve bu anlamda da son derece inançlılar…
Kısacası şu; futbolseverler, Kayseri’de adrenali yüksek, mücadele gücü üst düzeyde ve her türlü skora açık bir maç izleyecekler.

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