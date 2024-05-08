Takım kuramaz denen Bursaspor Fenerbahçe ile karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile mücadele eden Bursaspor İnfo Yatırım, maçı 90-98 kazanarak galibiyetle ayrıldı.

Normal sezonu lider tamamlayan rakibine karşı, maç boyunca üstün bir performans sergileyen yeşil-beyazlı ekip, bu zaferle play-off'a çok yaklaştı.

Fenerbahçe BEKO ile yapılacak olan maç, Euroleague karşılaşmaları sebebiyle 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'a alındı. Yeşil-beyazlılar bu maçı kazanırlarsa, play-off'larda mücadele etme hakkı kazanacak.

Sezon başında sponsor sorunu yaşayarak "takım kuramaz, lige katılamaz" şeklinde eleştirilen Bursaspor İnfo Yatırım, bu ön yargıları yıkarak play-off yolunda önemli bir mesafe kat etti.

Ligin en düşük bütçesine sahip takımlarından biri olan Bursaspor İnfo Yatırım, Bursaspor armasını basketbolun zirvesinde taşımaya devam ediyor.

Anadolu Efes karşısında elde edilen galibiyet sonrası Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, sosyal medya üzerinden bir çağrı yaptı.

Fenerbahçe BEKO maçının kritik önemini vurgulayan Başkan Sezgin, "Play-off yolunda haydi Bursa! Şehrinin takımı, senin takımın" dedi.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Bursaspor İnfo Yatırım ile Fenerbahçe BEKO arasındaki maçın tüm biletlerinin tükenmesi bekleniyor.

Biletlerin satışa çıktığı dün itibarıyla yoğun bir talep var.