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TFF'den Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili ilginç açıklama

Olaylı Bursaspor Amedspor maçıyla ilgili TFF'den karşılaşmadan 1 gün sonra ilginç bir açıklama geldi

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:01
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Bursaspor-Amedspor maçına TFF açıklaması

TFF'den Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili ilginç açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün oynanan Bursaspor-Amedspor maçında yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi, stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yaşadığımız büyük afetin acıları tazeyken, henüz kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yasını tutuyorken, yaralarımızı sarmak için milletçe seferber olmuşken ve Türk Futbol Ailesi olarak bu büyük seferberlikte tüm kulüplerimizle birlik ve beraberlik içinde OMUZ OMUZA vermişken bazı profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kast ettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz. Bu provokatif eylem ve söylemler kapsamında ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır.

Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi, stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur. Stadyumlarda marjinal grupların ırkçı, bölücü söylem ve eylemleri, şiddete dönük tutum ve davranışları asla kabul edilemez. Aynı zamanda saha içinde ve saha dışında sporcu sağlığına doğrudan kasteden hiçbir harekete müsamaha gösterilemez. Bu ırkçı, bölücü eylem ve söylemlerin sorumluları ve failleri, devletimizin adli kurumlarınca göz önünde bulundurulan bir durumdur.

Muhakkak ki stadyumlar; her türden siyasi görüşe mensup taraftarların tuttukları takımı desteklemek için bir araya geldiği kamusal alanlardır. Ancak farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır.

Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ve yardımcı olmaya en çok ihtiyacımız olan bu günlerde futbol ailemizin tüm fertlerini tıpkı OMUZ OMUZA Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyamız vesilesiyle olduğu gibi birlikteliğini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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