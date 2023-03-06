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TFF Başkanı Büyükekşi'ye istifa çağrısı. O koltukları terk edin: Sedat Kaya yazdı

﻿Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya olaylı Bursaspor Amedspor maçı sonrası sordu: "Futbol Federasyonu ne iş yapar."

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:19
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Bursaspor Amed maçı sonrası

TFF Başkanı Büyükekşi'ye istifa çağrısı. O koltukları terk edin: Sedat Kaya yazdı
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Bursaspor-Amedspor maçında yaşananları sağır sultan duydu.
Bir tek Futbol Federasyonu duymadı.
Milyonlar yaşanan çirkinliklere tepkisini gösteriyor, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği açıklama üstüne açıklama yapıyor, sosyal medya yıkılıyor, asıl konuşması gereken futbol federasyonundan gık yok.
Daha kötüsü, Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, can havliyle federasyonu  başkanı Mehmet Büyükekşi'yi aradığını, Büyükekşi'nin telefonu yüzüne kapattığını söylüyor.
Federasyon Başkanı yalanlamıyor, susuyor.
Bir kulüp başkanının yüzüne neden telefonu kapattığını da açıklamıyor.
Geçtiğimiz ay İspanya La Liga’da  oynanan Mallorca-Real Madrid maçında Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius’a tribünlerden bir taraftar ırkçı sözlerle hakaret yağdırmıştı.
İspanya Futbol Federasyonu hiç zaman kaybetmeden hemen tepkisini koydu.
Olayı sert bir açıklamayla kınadı, ırkçı taraftara 4 bin euro para cezası verdi, 12 ay maçlara giremeyeceğini açıkladı.
Bursa'da bir kişi değil, onlarca taraftar ırkçı saldırıda bulundu. Sahaya atılmayan madde kalmadı. Bursasporlu futbolcular Amedsporlu futbolculara saldırdı. Koridorlarda linç girişimi oldu.
Bizim futbol federasyonundan hala çıt yok.
Beyler siz ne iş yaparsınız?
Bu sessizlik niye?
Bu yaşananlar ile ilgili bir görüşünüz, tepkiniz, açıklamanız, yaptırımınız yok mu?
Eğer yoksa, o koltukları hemen terk edin.
Çünkü, oturduğunuz her dakika Türk Futboluna zarar veriyor.

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