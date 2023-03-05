Bursaspor Amedspor maçı öncesi saha savaş alanına döndü. Sahaya mermi atıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor ile Amedspor'un bugün 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesi sahada kavga çıktı. Amedspor'un sosyal medya hesabından maç öncesinde sahada ve tribünlerin karıştığı görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda "Bursa'da futbol ekibimizin sahaya çıktığı sırada yaşanan olaylar.." ifadeleri kullanıldı.

SAHAYA BIÇAK VER MERMİ ATILDI

Maç başlamadan Bursaspor taraftarları arasında bir grup Amedsporlu futbolculara saldırdı.

Küfürlü sloganlar atan grup, tribünlerde “Beyaz Toros” ve “Yeşil” posterleri açtı, sahaya mermi ve bıçak attı.

MAÇ GECİKMELİ BAŞLAYABİLDİ

İki takım arasındaki mücadelede ilk düdükten hemen önce de iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Ardından karşılaşma başladı.

Mücadelenin başlamasından sonra ise sahaya sürekli yabancı madde yağdı.

OLAYLAR DÜN GECE BAŞLADI

Dün gece de Bursa'da oynanacak Bursaspor - Amedspor maçı öncesi onlarca kişi Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde havai fişekler eşliğinde "ne mutlu Türküm diyene" sloganları atmıştı.

