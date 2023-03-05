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Bursaspor Amedspor maçı öncesi saha savaş alanına döndü. Sahaya mermi atıldı

Bursaspor-Amedspor maçının başlamasına 1 saatten fazla bir süre varken oyuncular ısınırken kavga çıktı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 13:17
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Saha karıştı. Bursaspor Amedspor maçı öncesi kavga çıktı

Bursaspor Amedspor maçı öncesi saha savaş alanına döndü. Sahaya mermi atıldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor ile Amedspor'un bugün 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesi sahada kavga çıktı. Amedspor'un sosyal medya hesabından maç öncesinde sahada ve tribünlerin karıştığı görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda "Bursa'da futbol ekibimizin sahaya çıktığı sırada yaşanan olaylar.." ifadeleri kullanıldı.
SAHAYA BIÇAK VER MERMİ ATILDI
Maç başlamadan Bursaspor taraftarları arasında bir grup Amedsporlu futbolculara saldırdı.
Küfürlü sloganlar atan grup, tribünlerde “Beyaz Toros” ve “Yeşil” posterleri açtı, sahaya mermi ve bıçak attı.
MAÇ GECİKMELİ BAŞLAYABİLDİ
İki takım arasındaki mücadelede ilk düdükten hemen önce de iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Ardından karşılaşma başladı.
Mücadelenin başlamasından sonra ise sahaya sürekli yabancı madde yağdı.

OLAYLAR DÜN GECE BAŞLADI 

Dün gece de Bursa'da oynanacak Bursaspor - Amedspor maçı öncesi onlarca kişi Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde havai fişekler eşliğinde "ne mutlu Türküm diyene" sloganları atmıştı.
 

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