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Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı

Olaylı Bursaspor Amedspor maçı sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı. Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin telefonunu kapattığını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 19:16
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TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapatmış

Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor 23. hafta mücadelesinde sahasında Amedspor'u ağırladı.
2-1'lik Bursaspor üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti.
Karşılaşma gergin bir ortamda başlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tribünlerde açılan posterlere dair bir açıklama geldi.
"TFF BAŞKANI TELEFONUNU KAPATTI"
Tüm bu olaylar sonrasında Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, "Dünden beri yaşanan bütün barbarlığa, saldırılara, hakemin maçı tatil etmesi için birinin ölmesini beklemesine rağmen sahada korkusuzca mücadele eden aslanlarımızı hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ederim" açıklamasını yaptı.

NELER YAŞANDI?
Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.
OYUN SIK SIK DURDU
Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından Bursaspor tribünleri sahaya yabancı madde atarken, Amedspor kalecisi Cantuğ Temel, kendisine gelen yabancı madde üzerine yere düştü ve oyun bir süre durdu.
KALECİ CANTUĞ YERDE KALDI
Karşılaşmada tribünlerden yabancı madde atılmaya devam ederken, çimin üzeri atılan maddelerle doldu. Dakikalar 7'yi gösterirken, kaleci Cantuğ başına isabet eden bir madde sonrası bir kez daha yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Kutluhan Bilgiç sağlık görevlilerini oyuna davet etti.
Maç öncesi Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleştirilirken renkleri yeşil beyaz olan Bursaspor tribünlerinde beyaz Toros ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterleri açıldı.
SOYLUDAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI
İçişleri Bakan Süleyman Soylu'dan karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.


 

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