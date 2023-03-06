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Amedspor'un kalecisi Cantuğ, 'Polis çocuğu olarak beni en çok o yaraladı' diyerek paylaştı

Bursaspor Amedspor maçında çıkan olayların yankısı hala sürüyor. Maç içinde başına iki kez yabancı cisim gelerek yerde kalan Amedspor kalecisi Cantuğ'un "Bir polis çocuğu olarak beni en çok yaralayan üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim oldu" açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:04
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Polis çocuğu Amedspor kalecisinden flaş açıklama

Amedspor'un kalecisi Cantuğ, 'Polis çocuğu olarak beni en çok o yaraladı' diyerek paylaştı
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Savaşı andıran Bursaspor Amedspor maçı sonrası olaylar stat koridorlarında da devam etti. Amedspor cephesinden yapılan açıklamada, maçın ardından soyunma odasında da futbolcu ve teknik heyete Bursasporlular tarafından saldırıldığı ifade edildi.
Sosyal medyadan flaş bir açıklama yapan Amedspor kalecisi Cantuğ Temel'in paylaşımı çok konuşuldu.
Maç başlangıcında ve ilerleyen dakikalarda Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’in başına iki kez sert cisim isabet etmişti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Temel oynamaya devam etmişti. Hakem bunlara karşın maça ara vermezken taraftarların saldırısı da sürmüştü.
"SAHAYA MERMİ DE ATILSA..."
Temel, maçtan sonra Instagram’da yayınladığı açıklamada şunları dedi: “Futbolla alakası olmayan bir ortamda güzel bir mücadele verdik. Camiamızı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolundayız, bu yolda böyle küçük taşlara takılabiliriz. Mermi de atılsa, bıçak da atılsa, stad da yıkılsa biz futbol oynamaya devam edeceğiz.
Ülkemizin zor günler geçirdiği bu zamanda insanları sevindirmeye, güzel futbol izletmeye çalışacağız. O kadar cisim atıldı ama beni en çok yaralayan üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim oldu. Milliyetçilik yapacağım derken ülkesinin değerlerini yerlere fırlatması bir polis çocuğu olarak beni çok yaraladı.
Amedsporlu olan olmayan, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederim. Bugün ikinci Göztepe-Altay olayı yaşanabilirdi. Oynadığımız maçın durdurulması için sanırım bizim de ağır yaralar almamız gerekiyordu. Herkesten ricam artık kimse futbol yüzünden ölmesin, yaralanmasın.”
"TFF BAŞKANI TELEFONU KAPATTI"
Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım da Twitter’dan şunları yazdı: “Dünden beri yaşanan bütün barbarlığa, saldırılara, müdahalesizliğe, TFF başkanının telefonunu kapatmasına, hakemin maçı tatil etmesi için birinin ölmesini beklemesine rağmen sahada korkusuzca mücadele eden aslanlarımızı hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ederim.”


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