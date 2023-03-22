Kontür makyajı sayesinde yüz hatlarınıza yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. Kontür makyajı ve püf noktalarını sizler için hazırladık. Peki, burun kontürü nasıl yapılır? Makyaj yaparken kontür nasıl yapılır?

KONTÜR MAKYAJI NEDİR?

Kontür makyajı, gerçek ten renginizden biraz daha koyu ve daha açık fondöten kullanarak yüzü şekillendirmeyi ve ona boyut eklemeyi sağlayan bir teknik.

Genelde cildimizle tam uyumlu olmasını istediğimiz günlük fondöten ve kapatıcının aksine, kontür makyajı tamamen gölge ve ışık efekti yaratmakla ilgili.

BURUN KONTÜRÜ NASIL YAPILIR?

-Yüz makyajınız sona erdikten sonra ince fırça ve light ve dark iki tonda kontür hazır bulundurun.

-Koyu renkte olanıyla burnunuzun iki kenarından aşağı doğru bir çizgi çizin. Ortasına ise higlighter uygulayın.

-Koyu renkli olanı burun ucu çizgisine uygulayın.

-Fırça yardımıyla burun kontürünüzü yayın.

KONTÜR PALETİ NASIL KULLANILIR?

Yüzümüze kontur uygularken öncelikle konturu hangi çizgilere uygulamamız gerektiğinizi bilmemiz gerekir. Kontur yaparken kapatıcı ve aydınlatıcı kullanılmalıdır.

Cilt renginizden 1-2 ton koyu fondöteni bronzer olarak cilt tonundan biraz aha açık bir fondöteni ise aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz.

Kontür paleti tıpkı far gibi çeşit çeşit tonlarda bir aradadır. Kontur uygulaması yaparken kontur paleti içerisinde hem aydınlatıcı hem kapatıcıyı bir arada bulundurmasından dolayı kullanım kolaylığı sağlayabilir.

Kontür paleti uygularken kullanılan fırça ve makyaj süngerleri de güzel bir kontur uygulamak için önemli makyaj malzemeleridir.