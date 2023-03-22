22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Burun kontürü nasıl yapılır? Makyaj yaparken kontür nasıl yapılır?

Burun kontürü nasıl yapılır? Makyaj yaparken kontür nasıl yapılır?

Makyaj yaparken kullanılan kontür tekniği yüzün ve yüz hatlarının belirginleşmesini sağlar. Burnunuza kontür tekniği uygulayarak burnunuzun daha farklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Peki, burun kontürü nasıl yapılır? Makyaj yaparken kontür nasıl yapılır?

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:11
Takip Et

Burun kontürü nasıl yapılır? Makyaj yaparken kontür nasıl yapılır?

Burun kontürü nasıl yapılır? Makyaj yaparken kontür nasıl yapılır?
+
Aa
-

Kontür makyajı sayesinde yüz hatlarınıza yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. Kontür makyajı ve püf noktalarını sizler için hazırladık. Peki, burun kontürü nasıl yapılır? Makyaj yaparken kontür nasıl yapılır?

KONTÜR MAKYAJI NEDİR?

Kontür makyajı, gerçek ten renginizden biraz daha koyu ve daha açık fondöten kullanarak yüzü şekillendirmeyi ve ona boyut eklemeyi sağlayan bir teknik.

Genelde cildimizle tam uyumlu olmasını istediğimiz günlük fondöten ve kapatıcının aksine, kontür makyajı tamamen gölge ve ışık efekti yaratmakla ilgili.

BURUN KONTÜRÜ NASIL YAPILIR?

-Yüz makyajınız sona erdikten sonra ince fırça ve light ve dark iki tonda kontür hazır bulundurun.

-Koyu renkte olanıyla burnunuzun iki kenarından aşağı doğru bir çizgi çizin. Ortasına ise higlighter uygulayın.

-Koyu renkli olanı burun ucu çizgisine uygulayın.

-Fırça yardımıyla burun kontürünüzü yayın.

KONTÜR PALETİ NASIL KULLANILIR?

Yüzümüze kontur uygularken öncelikle konturu hangi çizgilere uygulamamız gerektiğinizi bilmemiz gerekir. Kontur yaparken kapatıcı ve aydınlatıcı kullanılmalıdır.

Cilt renginizden 1-2 ton koyu fondöteni bronzer olarak cilt tonundan biraz aha açık bir fondöteni ise aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz.

Kontür paleti tıpkı far gibi çeşit çeşit tonlarda bir aradadır. Kontur uygulaması yaparken kontur paleti içerisinde hem aydınlatıcı hem kapatıcıyı bir arada bulundurmasından dolayı kullanım kolaylığı sağlayabilir.

Kontür paleti uygularken kullanılan fırça ve makyaj süngerleri de güzel bir kontur uygulamak için önemli makyaj malzemeleridir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
3
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
6
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.