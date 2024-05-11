İktidarın medyadaki amiral gemisi emeklilere temmuzda ne kadar zam yapılacağını açıkladı

İktidarın medyadaki ‘amiral gemisi’ Sabah Gazetesi’nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklayacağı tasarruf tedbirleri, emeklileri yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayında hayata geçecek düzenlemeler arasında SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı, taban aylık düzenlemesi, ikramiye ve promosyon artışları yer alıyor.
İşte detaylar:
Emekliye Refah Paketi ve Temmuz Zammı:
2024 yılında atılan 4 adımın ardından emeklilere yönelik refah paketi ve Temmuz zammı düzenlemesi geliyor.
Refah paketi kapsamında belediye hizmetleri, enerji destekleri, ulaşım destekleri, finans destekleri, konut-kira destekleri ve tatil konaklama destekleri yer alacak.
Enflasyon Artışları:
Merkez Bankası’nın enflasyon raporundaki hedefleri değiştirmesi, Temmuz ayında oluşacak enflasyon artışlarına işaret ediyor.
İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 23,11 olarak belirlendi. Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25-30 bandında gerçekleşecek.
Zam Oranları:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı yüzde 25-30 aralığında olacak.
Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar için ise toplu sözleşmeyle birlikte zam oranı yüzde 20,75 olacak.
Taban Maaş Artışı:
Temmuz’da taban maaşın artırılması bekleniyor. Bu sayede tüm emekliler zam almış olacak.
6 aylık enflasyon oranı artışta kullanılacak ve taban maaşın 12-13 bin TL olması bekleniyor.
Refah Payı ve Seyyanen Artış:
Refah payının enflasyon artışına eklenmesi gündemde. Çok düşük kalan kök maaşlar için farklı uygulamalar da değerlendiriliyor.
Seyyanen artışla kök maaşların belli bir sınırın üzerine çıkartılması düşünülüyor.
Kök Maaşların Eşitlenmesi:
Taban maaşla eşitlenme veya hemen üstünde bir düzenleme, adaleti sağlamak için tartışılıyor.