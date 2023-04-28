Büşra Pekin’den samimi itiraf: Kilolu olduğum dönemlerde hep ilişkilerim vardı

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına konuk olan Büşra Pekin samimi açıklamalarla hakkında merak edilen her soruya yanıt verdi.

Büşra Pekin’den samimi itiraf: Kilolu olduğum dönemlerde hep ilişkilerim vardı

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye, oyunculuk kariyerinden ses getiren estetik haberlerine kadar birçok çarpıcı açıklamada bulunan Büşra Pekin itirafları ve yorumlarıyla dikkati çekti.

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"KOMEDYEN DEĞİLİM YILDIZIM"

Kendisini komedyen olarak adlandırmadığını belirten Büşra Pekin, “Doğrusunu söylemem gerekirse bir komedyen değilim. İyi komedi oynayan bir oyuncu olarak adlandırılmak benim için daha doğru olur. Ben yıldızım. Sence ışığım yok mu? Yıldız işini başarıyla yapan, aynı zamanda zekâsını ve aklını yaptığı işe aktarabilen kişidir” dedi.

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"6 SENE SONRA FARK EDİLDİ"

Son dönemde estetik haberleriyle gündeme gelen oyuncu “Burnumdan ameliyat olalı 6 sene geçmiş kimsenin dikkatini çekmemişti. Estetik haberleri bantları taktığımda çıkmaya başladı. O bantlar efsane bir şey” diye konuştu.

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"DOST KAZIĞI YEDİM"

Pekin, yaşadığı iniş çıkışlı dönemler içinse şunları söyledi: Babamı kaybettiğim dönem hayatımda enteresan şeyler oldu. Dost kazığı yedim, sonra istediğim projede doğru şekilde kendimi ifade edemedim. Bütün bunlar aslında insana başka bir farkındalık katıyor.

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"ŞİMDİ İSTİYORUM"

Aşk hayatıyla ilgili soruları da cevaplayan Büşra Pekin “Kilolu olduğum dönemlerde hep ilişkilerim vardı. Çok uzun süredir aşk yaşamıyorum. İlişkim yok. Hep uzun süreli ilişkilerim oldu. Ama şimdi istiyorum” dedi.

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