Büşra Pekin anne oldu

Televizyon ve beyaz perdenin çok sevilen oyuncusu Büşra Pekin anne oldu! Hayat verdiği her karakter ile izleyicinin gönlüne taht kuran Büşra Pekin ilk kez ‘Başkan’ filminde 3 çocuklu bir anneyi canlandırıyor

Büşra Pekin anne oldu

5 Ocak 2024'te vizyona girecek 'Başkan' filminde Necip Memili’nin eşi Sakine ile beyazperdeye yansıyacak olan Büşra Pekin, "İlk defa bir filmde çocuklarım var. Çok yetenekli üç çocukla bolca çekilen sahnelerimden büyük keyif aldım. Onların enerjisi bambaşka. Oynadığım Sakine karakteri, kocasına aşık, birbirinden akıllı üç çocuğu olan gerçek bir Anadolu kadını. Anneliğin tadını bol bol çıkardığım, çok keyif alarak yer aldığım bir iş oldu" diye konuştu.

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Sezonun dikkat çeken yapımlarından olan ‘Başkan’, dikkat çeken dev oyuncu kadrosu ile sinema izleyicisinin uzun süreden beklediği, bol kahkaha atabilecekleri lezzetli bir komedi ihtiyacına da cevap verecek.

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Yıldız oyuncular Necip Memili, Büşra Pekin, Diren Polatoğulları ,Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Muttalip Müjdeci ,Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan’nın da muhteşem oyunculuklarıyla yer aldığı ‘Başkan’ 5 Ocak 2024’de vizyona girecek.

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