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Büşra Pekin Bodrum’da kampa girdi. Değişimiyle dikkat çekiyor

Jüri üyesi olduğu yarışma programına sağlıklı ve dinamik girmek isteyen Büşra Pekin, “sporvizörü” Sonay Ölçücüer’le Avusturya’dan sonra Bodrum’da yoga kampına gitti. 

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:35
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Büşra Pekin Avusturya’dan sonra Bodrum’da kampa girdi

Büşra Pekin Bodrum’da kampa girdi. Değişimiyle dikkat çekiyor
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Kanal D’nin oyunculuk sektörüne yeni yetenekler kazandıracak “Yıldız De Bana” adlı yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Büşra Pekin, program öncesinde “Sporvizörüm” dediği Sonay Ölçücüer’le birlikte sağlık ve yoga kampına gitti. Daha önce Avusturya’nın dünyaca ünlü detoks kliniği Viva Mayr’a giden ikili, bu kez Bodrum Vitalica’yı tercih etti.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Sağlık koçu Sonay Ölçücüer’le birlikte hazırladığı programla formunu koruyan Büşra Pekin, Ölçücüer’in kurucusu olduğu Trendlife Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde çalışmalarına devam ediyor. Büşra Pekin sağlıklı görüntüsüyle ses getirmeye hazırlanıyor.

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