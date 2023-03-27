Büşra Pekin Bodrum’da kampa girdi. Değişimiyle dikkat çekiyor

Kanal D’nin oyunculuk sektörüne yeni yetenekler kazandıracak “Yıldız De Bana” adlı yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olan Büşra Pekin, program öncesinde “Sporvizörüm” dediği Sonay Ölçücüer’le birlikte sağlık ve yoga kampına gitti. Daha önce Avusturya’nın dünyaca ünlü detoks kliniği Viva Mayr’a giden ikili, bu kez Bodrum Vitalica’yı tercih etti.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Sağlık koçu Sonay Ölçücüer’le birlikte hazırladığı programla formunu koruyan Büşra Pekin, Ölçücüer’in kurucusu olduğu Trendlife Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde çalışmalarına devam ediyor. Büşra Pekin sağlıklı görüntüsüyle ses getirmeye hazırlanıyor.