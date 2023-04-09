﻿Maltepe’de Genç kız metronun önüne atladı. Görenler dehşete düştü

DHA’nın haberine göre, olay, cuma günü saat 13.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda metronun gelmesini bekleyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi F.Ş.Ü raylara atladı. Durumu fark eden vatandaşlar Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro makinistini uyarmaya çalıştı. Fakat metro rayın üzerindeki genç kıza çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda başından yaralanan genç kız sağlık ekipleri tarafından raylardan alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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