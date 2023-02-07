﻿Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, 13 Şubat'a kadar aralıksız çalışacak

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla M4-Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında seferlerin, afet bölgesine kesintisiz ulaşım desteği sağlamak amacıyla 13 Şubat Pazartesi gece yarısına kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.
SEFERLER UZATILDI
Ayrıca paylaşımda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat hatlarında seferlerin bugün ve yarın gece 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.