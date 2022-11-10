Fenerbahçe saat 9'u 5 geçe Atatürk'ü andı. Portekizli Jesus önderliğinde tam kadro saygı duruşuna geçti

Fenerbahçe futbol takımı saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında büyük önderimizi andı.

Sarı - Lacivertli kulüp resmi internet sitesinden de şu ifadeleri paylaştı.

Senden ayrı geçen 84. yılda eşsiz sevginle yaşıyoruz, sonsuz özlemle anıyoruz…



Senden aldık!



İnadı… Azmi.. Cesareti.



Nezaketi… senden aldık.



Maviyi… Çınarı… selviyi…



Toprağı sevmeyi…



Toprağı vatan yapanları sevmeyi senden aldık.



Öyle güzel severdin ki çocukları,

“Çocuk” diye seslenirdin sevdiklerine.



Çocuk olabilmenin değerini senden aldık.



Genç olduk,



“Birinci vazifemizi” senden aldık.



En zor zamanda bile dünyaya meydan okuma cüretini senden aldık.



Bilimin hakikatini…

Sanatın değerini…

Sporun, sporcunun kıymetini…

En güzel eserin, eğitilmiş nesiller olduğu nasihatini senden aldık.



Bugün,

Eşitliğin yanında

Milyonlarla omuz omuza

Haksızlığın karşısında

Sözlerimizin arkasında



Umutla, dimdik durabiliyorsak eğer…



“Biz bu duruşu… senden aldık”



Fenerbahçe Spor Kulübü