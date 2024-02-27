Büyük sorunu çözecek sırlar ortaya çıktı. Herkesi o saatten sonra uykusu basıyor. Çalışanlara müjde

Gün boyu kendinizi taze ve aktif tutmak için sağlıklı alışkanlıkları hayatınıza dahil edin.

Bilgisayar karşısında çalışırken ya da evde otururken, öğlen saatlerinde yorgunluk çöktüğünü fark ediyorsunuz.

Gözleriniz kapanıyor, dikkatiniz dağılıyor ve yapmanız gereken işlerden kopuyorsunuz.

Sirkadiyen ritminiz, gün içinde enerjinizin yükselip alçalmasına neden olan biyolojik bir saattir. Ama siz istemeden (işte, okulda veya uyanık kalmak zorunda olduğunuz başka bir yerde) sürekli yorgun hissediyorsanız, kendinizi canlandırmanın ve enerjinizi yükseltmenin yollarını aramak isteyebilirsiniz. (Sirkadiyen ritim, vücudunuzun 24 saatlik doğal uyku-uyanıklık döngüsüdür.)

Şanslısınız ki gün boyu kendinizi taze ve aktif tutmak için uygulayabileceğiniz bazı sağlıklı alışkanlıklar mevcut.

İyi bir uyku düzeni oluşturun

Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, sirkadiyen ritminizi düzenlemenize yardımcı olabilir. Böylece gün içinde enerjinizi maksimize edecek ve geceleri daha kaliteli bir uyku çekeceksiniz.

Beyninizi çalıştırın

Sıkıcı bir iş yaparken masanızda uyuya kalıyorsanız, kendinizi uyandırmak için ilginizi çeken aktiviteler denemek faydalı olabilir. Uyanık kalmak için müzik dinleyebilir veya hafıza oyunları oynayabilirsiniz; tabii bunlar işinize engel olmuyorsa.

Biraz güneş ışığından faydalanın

Güneş ışığı, beyninizde uyku hormonu olarak bilinen melatonin salgılanmasını azaltır. Doğal ışığa maruz kalmak aynı zamanda kortizol seviyenizi de yükselterek uyanıklığınızı artırır. Bu faktörler birleşerek sizi daha uyanık kılar. Pencere kenarında çalışmıyorsanız, enerjinizi yükseltmek için güneşli bir günde kısa bir yürüyüş yapın.

Egzersiz yapın

Biraz kardiyo yapmak sadece kalbinize kan akışını hızlandırmaz. Egzersiz, kanınıza dopamin ve endorfin gibi kimyasalların salınmasını sağlar. Bu güçlü mutluluk hormonları modunuzu iyileştirir ve sizi enerjik kılar. Bir araştırma, sadece 10 dakikalık merdiven çıkmanın sizi kahveden daha çok uyandırdığını ortaya koydu!

Derin bir nefes alın

Kendinize oksijen desteği sağlayarak yorgunluğun üstesinden gelin. Dikkatli nefes almak stresi azaltır, beyin sağlığını iyileştirir ve genel olarak uykunuzu düzenler. Yorgun hissettiğinizde, kendinizi daha farkında kılacak dikkatli nefes alıştırmaları yapmak için bir dakikanızı ayırın.

Su için

Hafif dehidrasyon yorgunluğu tetikleyebilir ve gün içinde uykulu hissetmenize yol açabilir. Gün boyunca su içmek, susuz kalmadığınızda bile yorgunluğu önleyebilir. Yanınızda bir su şişesi bulundurun ve sıvı tüketimini kişisel gelişim hedeflerinizden biri yapın.

Sağlıklı atıştırmalıklar seçin

Tatlı bir şeyler yiyerek hızlı bir enerji kazanabilirsiniz, ancak bunun sonucunda yaşayacağınız şeker düşüşü sizi daha da yorgun bırakabilir. Bunun yerine dikkatli beslenmeyi tercih edin ve odaklanmanızı sağlayacak yaban mersini, fındık ve yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalar tüketin.

Atıştırmalık arası vermek size uyanık kalmak için ihtiyacınız olan desteği verebilir.

Kafeini akıllıca tüketin

Kahve sirkadiyen ritminizi bozabilir ve uykunuzu etkileyebilir, özellikle de günün ilerleyen saatlerinde çok fazla içerseniz.

Kafein vücudunuzda 10 saate kadar kalabilir, bu yüzden iyi bir gece uykusu için tüketiminizi günün erken saatleriyle sınırlayın.