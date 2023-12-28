Büyükçekmece'nin 'Maskot'u öldü. Sahilde bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Büyükçekmece'nin 'Maskot'u öldü. Sahilde bulundu
Büyükçekmece’de 2020 yılında ortaya çıkan ve çevre sakinlerinin Maskot’ adını verdiği su samuru, Mimar Sinan Balıkçı İskelesi’nde ölü bulundu.

Maskot’un ölümüne şahit olan çevre sakinleri, Türkiye’de nesli tehlike altında olan bu hayvanın ölüm sebebinin belirlenmesini ve korunması için önlem alınmasını talep etti. Maskot, balıkçılar tarafından sık sık kayalıklarda görüntülenmişti.

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ÖLUM NEDENİ BİLİNMİYOR

Belediyenin veteriner ekipleri, ölü su samurunu alarak incelemeye aldı. Yapılan ilk kontrollerde, su samurunun vücudunda herhangi bir yaralanma veya kanama olmadığı görüldü. Maskot’un ölümüne neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

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KORUNMA ALTINA ALINMASINI İSTEDİLER

Çevre sakinleri, Türkiye’de nesli tükenmekte olan su samurunun ölüm nedeninin açıklığa kavuşturulmasını ve yaşam alanlarının korunmasını istiyor.

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“LİMANDA SU SAMURLARINI GÖRÜYORUZ”

Balıkçı Hüseyin Topal, “Buralarda su samurları var. Ama son günlerde ölümler oluyor. Nedenini ancak bir ekip gelip araştırabilir. Limanda su samurlarını görüyoruz. Taşlara çıkıyorlar, bizi fark edince denize kaçıyorlar. Limanda balık avlıyorlar. Biz balıkçılar için biraz sorun olsalar da sonuçta bir canlı. Bazı arkadaşlar aile halinde gördüklerini söylüyor, ben tek gördüm, aileyi görmedim. Umarım araştırılır. Sonuçta bir deniz canlısı, balıkçılar olarak bütün deniz canlılarını seviyoruz. Umarım bir daha böyle ölümler olmaz, umarım böyle şeyler yaşanmaz. Sonuçta hepsine ihtiyacımız var. Ekolojik denge için hepsinin bir rolü var. Umarım gerekli ekip işini yapar ve ölümlerin gerçek nedenini bulur” diye konuştu.

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SU SAMURLARI

Su samurları, su kenarlarında yaşayan etçil memelilerdir. Su samurları, balık, kurbağa, kuş, yumurta ve fare gibi çeşitli yiyeceklerle beslenir. Su samurları, nehirlerde, göllerde, bataklıklarda, denizlerde ve okyanuslarda yaşayabilir. Su samurları, sucul ekosistemlerin önemli bir parçasıdır. Su samurlarının nesli, habitat kaybı, kirlilik ve avlanma gibi nedenlerle tükenme tehlikesi altındadır. Su samurlarının korunması, sucul yaşamın sağlığı için gereklidir.

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