Büyükekşi 140 bin lira maaşla işe aldı. Futbolla ilgisinin hiç olmadığı ortaya çıktı. Şerafettin Tilki yazdı

⁃ Bir bilmecem var sayın okurlar.

⁃ Haydi, sor, sor, sor.

⁃ Skandal deyince akla gelir.

⁃ Nedir, nedir, nedir?

⁃ Futbol konu olunca meze olur!

⁃ Riva, Riva, Riva..

Yine siz bildiniz!

Bu işin ironisi. Sizlere asıl sorum şu: ZTK nedir?

Bilene büyük ödül var!

ÜÇ harf neyi ifade ediyor olabilir.

Zeytin, tereyağı, kaymak, yok saçma oldu.

Zonguldak, Trabzon, Konya.. Hadi be oradan ne alaka.

Zemin, teras, kat.. İyice şaşırmış olmalı..

Vallahi işin içinden çıkmak zor.

Bilmece gibi değil mi? Aynen öyle. İkinci adresim Riva’dayım yine. Pardon, Riva’dan misafirim var.

Bu kez ne kendim gittim. Ne kulak kabarttım.

Daha fazla merakta kalmayın. Anlatılanı, aynen aktarayım.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski görev yeri TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) çalışanlarını federasyon çatısı altına alıverdi.

Artık söz konuğumda:

TİM’den Medine Arslan adında birini getirip Kurumsal İletişim Direktörü yaptılar. Üç rakamlı da maaş aldığı söylendi. (140 bin lira aylık)

Arslan, tüm medya departmanı ile toplantı düzenledi. Kendini tanıttı. Bizlerle tanıştı. Ardından, salonda bulunan; ZTK yazısını gösterip, “Bu nedir, neyin kısaltması" diye sordu.

Önce espri yapıyor sandık. Herkes şaşkınca birbirine baktı. Kimsede çıt yok. Soran da, sorulanlar da sus, pus! Nitekim kıdemli bir çalışan, “Efendim; Ziraat Türkiye Kupası’nın kısaltılması" dedi.

Hiç bir şey yokmuş gibi toplantı devam etti. Bir ara TFF nedir diye soracak oldu. Ama cevap veren arkadaş uyanık! Ardından ekledi; "Tıpkı Türkiye Futbol Federasyonu: TFF ya da ne bileyim; Merkez Hakem Kurulu: MHK gibi" diyerek çözülmeyi önledi.

İnanılır gibi değil! Türk futbolu kimlerin elinde. Yönetiminde. Tekelinde. Burada Medine Arslan’ı eleştirmek pek doğru değil. En azından ilk adres değil. Kendisini hiç alakası olmayan o makama atayanlar. Liyakat yerine farklı ilişkiler ile kadro kuranlarda kabahat. Mevcut federasyonda bir tek futbol ile alakalı kimse yok. Onun dışında ne ararsan var.

Şöyle düşünüyorum da, futbolun içinden gelenler neden farklı yerlerde pek olamıyor. Mesela belediye imar iskan bölümünde. Kuyumcu kent yönetiminde. Sanayi sitesi başkanı. Şoförler derneği idaresinde.

Liste uzun. Yaz yaz bitmez. Fakat futbolun merkez üssünde ne ararsan var.

Evet evet tamamen duygusal.

Ballı maaşlar. Altta arabalar. Üstte yan gelip yatmalar. Yanda her türlü fırsatlar. Özetle arkanda dayın varsa; işlem tamam.

ZTK, BTK, MHK.. Hikaye dostlar..

(Şerafettin Tilki)