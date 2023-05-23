Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı

Sevgili dostlar.

Güzel insanlar.

Vicdan sahipleri..

Belgesel kanallarını izliyorum genelde. Film de.

Bir çok yapıt başlamadan bir uyarı çıkar.

Hepiniz bilirsiniz; "Bu filmde anlatılanlar, tamamen gerçek olay ve kişilere dayanmaktadır" diye.

İşte bu gün ki yazımda da anlatılanlar, tamamen gerçek olay ve kişilere dayaniyor.

Olay kahramanlarının isimlerini aynen aktarıp, bana; göz kulak olanları deşifre etmiyorum.

Etsek de önemi yok zaten!

Yer Vodafone Park. Beşiktaş'ın kulüp binası.

Başkan Ahmet Nur Çebi gelecek. Asistanlar, danışmanlar, medya sorumluları, yöneticiler.. Hazır kıta bekliyorlar.

Çebi gelip makamına geçiyor. Kahvesini ikram ediyorlar.

Başkan sade Türk kahvesini yudumlarken, medyada çıkan haberler kendisine aktarılıyor.

İşte tam bu sırada asistanları içeri giriyor.

Başkana gelen kargolar toplam beş kişi eşliğinde getiriliyor.

İki asistan, üç danışman.

Zarfları masaya bırakıyorlar.

Günün en önemli işi!

Çebi’nin canı sıkkın gibi. Göz ucuyla masasının üzerindeki zafralar bakarken, "Var mı önemli ve aciliyet gerektiren bir şey" diye sordu.

Asistanlarından biri kadife sesi ile atıldı:

Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan çok özel ve acil kodlu zarf geldi!

Çebi şaşırdı. Kahvesinden son bir yudum daha alıdıktan sonra, "Peki kızım. Aç bakayım neymiş bu acil ve özel olan?" dedi.

Zarf açılırken ağır çekim film gibi getirin gözünüzün önüne.

Herkes pür dikkat bakıyor.

Kimseden çıt yok.

Her olaya kafa atarcasına yorum yapan, fikir üreten danışmanlar gözlerini kaçırıyor.

Kimi telefonuna bakıyor. Kimi medya takip merkezinden gelen haberleri inceliyor gibi takılıyor.

Zarftan bir kağıt çıkıyor.

Çebi okunması talimatı veriyor.

O da ne öyle!

Duyduklarına inanamıyor!

Mehmet Büyükekşi, önümüzdeki ay yapılacak olan TFF seçimleri için kendisinin yeniden aday olarak önerilmesini talep ediyor.

Kimden?

Çebi'den?

Güler misin, ağlar mısın!

Sürekli karşı karşıya gelen iki başkan.

Adaletsizliğe karşı bayrak açan camia.

Bütün bunları çöpe atıp, koltuk peşinde koşan TFF başkanı.

Beşiktaş’tan yola devam için destek talebinde bulunuyor..

Sizleri duyar gibiyim.

Yüksek ses ile gülüyorsunuz.

Gülün, gülün.

Güldür güldür izler gibi hem de.

Kahkahalara bürünün..

Çebi, eline kalemi alıyor.

Makam odasındakiler bakıyor. Sessizlik sürüyor.

Saatler durmuş sanki.

Dünya dönmüyor. Zaman akıp gitmiyor.

Ölüm sessizliğini yine başkan bölüyor:

"Kızım, gelen bu evrakı zarfa geri koy. Geldiği gibi aynen geri gönder!"

Asistan denileni yapıyor.

Büyükekşi’nin yeniden seçilebilmesi için yeterli imzaya sahip olması adına talepte bulunduğu yazı kalem sürülmeden iade ediliyor.

Geldiği şekli ile dönüyor!

Ahmet Nur Çebi müthiş bir akıl oyunu oynuyor!

Başkan o an neler düşündü, neyi planladı bilemiyoruz. Çünkü tek kelime etmiyor. Yanındakiler de öyle.

Bu hareket içinde ne ararsanız var.

Kaale almama.

Umursamama.

Dışlama.

Muhatap olmama.

Hadi sen git işine.

Yaza yaza bitmez, tükenmez.

Kurşun kalem dayanmaz, tükenmez kalem tükenir.

Dolma kalemi bilemem ama..

Güzel bir zeytin yağlı dolma afiyetle yenir.

Midye dolma da öyle.

Ya da mumbar dolması da hiç fena olmaz.

Bakalım Büyükekşi bu zeka ürünü olayı nasıl sindirip yiyecek!

Seçimin 10 Haziran’da yapılması planlanıyor. Mevcut TFF Başkanının üstünü ilk çizen Beşiktaş oldu.

Meğer aynı yazı profesyonel liglerdeki tüm kulüplere postalanmış.

Olumlu - Olumsuz dönüş yapan yok denecek kadar az.

Rize, Alanya, Samsun’dan karşılık bulmuş o kadar. Son anda Antep eklenmiş.

En iyisi belgesel izlemeyi sürdüreyim

Uçak kazası raporu.

Bu atmosferde iyi tercih olabilir.