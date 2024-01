Büyükekşi'nin son skandalı. Okuyunca küçük dilinizi yutacaksınız. Sedat Kaya ortaya çıkardı

Futbolumuzda belki de 100 yılda yaşanmayacak skandallar son aylarda arka arkaya yaşanıyor.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin son bombası Türk futboluna skandal “Armağan”ı oldu.

Neredeyse tüm Türkiye’nin istifa etmesini beklediği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kamuoyunda çok tartışılacak bir karara daha imza attı.

Şimdi bu olayı isim isim ayrıntılarıyla açıklayalım.

Hakem Halil Umut Meler’in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanmasıyla başlayan ve Türkiye’yi kaosa sürükleyen süreç, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun hakem kararlarına karşı takımını Trabzonspor maçında sahadan çekmesiyle yükseldi.

Sonra Suudi Arabistan’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanamayan Süper Kupa maçıyla tavan yaptı. Türkiye’nin hemen her kesiminden onbinlerce insan, bunca skandalın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Başkanı’nı istifaya davet etmişti.

Ancak aradan geçen 2.5 haftalık süreçte Başkan Mehmet Büyükekşi, sessizlik moduna büründü, bırakın istifayı ardı ardına aldığı kararlarla, “İşimizin başındayız, çalışıyoruz” görüntüsü sergiledi.

Büyükekşi adına tam sular durulmuştu ki gündeme bomba gibi bir atama kararı daha düştü. Mehmet Büyükekşi başkan seçilir seçilmez yönetim kurulu üyesi İletişim Profesörü İdil Karademirlidağ Suher’in yönlendirmesiyle aylık 160 bin lira karşılığında Lorbi PR ajansıyla anlaşmış ve iletişimini bu şirket üzerinden sürdürmüştü.

Mustafa Kaya’ya ait olan Lorbi PR Ajansı, Türk futbolunda çok tartışmalı bir figür olan Armağan Pekkaya’yı Başkan Büyükekşi’nin iletişimi için görevlendirmişti.

Asıl işi reklam ve belgesel yönetmenliği olan Armağan Pekkaya, Ahmet Nur Çebi yönetiminde Beşiktaş Medya Sorumluluğu görevini üstlenmişti. Futbolla hiçbir alakası olmamasına rağmen tanıdıkları vasıtasıyla Ahmet Nur Çebi yönetimi ile iyi ilişkiler kuran Pekkaya, 29 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Beşiktaş Genel Kurulu’na damgasını vurmuştu. Berk Tunca isimli kongre üyesi, Ahmet Nur Çebi’yi eleştirince Armağan Pekkaya, küfür ederek Tunca’ya saldırmış ve yumruklamıştı.

Olaylardan hemen önce Çebi ve yönetim kurulu üyeleri hızlı adımlarla salonu terk etmiş ve dışarı beklemeye geçmişti.

16 Haziran 2022 tarihinde Armağan Pekkaya’nın, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki istenmişti.

Geçmişinde böyle bir olayla anılan Pekkaya, Lorbi PR Ajansı ile birlikte Mehmet Büyükekşi’nin iletişimini üstlenmiş ancak birbiri ardına skandallara imza atmıştı.

Büyükekşi çok tartışılan bir basın toplantısını soru almadan bitirmişti. Büyükekşi'nin soru almamasını Pekkaya’nın tavsiye ettiği iddia ediliyor.

Bir diğer önemli iddia da Büyükekşi’nin, “YİİİİTTTEEEERRRR ARTIK YİİİTTTEEEERRRRR” çıkışıydı.

Hakem Halil Umut Meler’in yumruklandığı gece bu çıkışı yapan ancak günlerce tüm kamuoyunca eleştirilen Başkan Büyükekşi’yi bu çıkış için yine Armağan Pekkaya ve Kurumsal İletişim Direktörü Medine Arslan’ın çalıştırdığı iddia edilmiş ve TFF tarafından bu iddia yalanlanmamıştı.

TFF’nin yaptığı ve tartışılan bir çok kurumsal açıklamanın metin yazarı olan Armağan Pekkaya, tüm bu skandallarına rağmen Başkan Mehmet Büyükekşi tarafından büyük bir göreve atandı. Lorbi PR Ajansı adına çalışan Armağan Pekkaya’nın çalışmalarından çok memnun olan Başkan Mehmet Büyükekşi, kendisini Türkiye Futbol Federasyonu Basın Müşaviri olarak atadı.

1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde ilk kez bir kişi, “Basın Müşaviri” olarak atandı. Böyle bir titr, TFF’nin tarihinde hiçbir zaman yoktu.

Geçmiş dönemlerde Başkan Yıldırım Demirören, kısa bir süre “İletişim Danışmanları” ile çalışmış ancak sonrasında bu görevi kaldırmıştı. TFF, yine Başkan Büyükekşi tarihinde ilk kez bir iletişim ajansı ile anlaşmış ve Lorbi PR Ajansı’na görev vermişti. Medine Arslan’ın kurumsal iletişim direktörü olmasıyla birlikte kocası Bader Aslan’la birlikte Dünya Gazetesi’nde çalışan ve Storybox isimli bir ajans kuran Ceyhun Kuburlu, Medine Arslan vasıtasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’nun 260 bin lira + masraflar bedelle ikinci iletişim ajansı olmuştu.

Ancak Başkan Mehmet Büyükekşi şimdi vites yükseltti. Geçmişinde küfür, kavga skandalları olan, reklam yönetmeni Armağan Pekkaya’yı Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde ilk kez yaratılan bir koltuk olan “Basın Müşaviri” görevine atadı. Lorbi PR Ajansı bu görevi 160 bin lira aylık ücretle yapıyordu. Pekkaya’nın yeni görevinde ne kadar maaş aldığı ve Lorbi PR Ajansı’nın hizmetine devam edip etmeyeceği merak konusu.

Geçmiş dönemlerde Pele, Maradona gibi büyük yıldızların ölümünde hassasiyet gösteren ve taziye mesajı yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni iletişimcileriyle Franz Beckenbauer gibi büyük bir devin hayatını kaybetmesinden rahatsız olmamış ve herhangi bir taziye mesajı yayınlamaya gerek görmemişti.

Armağan Pekkaya’nın Türkiye Futbol Federasyonu Basın Müşaviri olmasıyla birlikte TFF’nin iletişiminde neler yaşanacak, başka bir merak konusu.

Bu skandallar serisi ne zaman sona erecek, maalesef bunu kimse bilmiyor.

Bu satırları yazarken Osmanlı'dan bir söylence geldi aklıma.

Sultan ll. Mahmud tahta oturmuştur.

Yıl 1823'tür. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, tahta oturması nedeniyle bir armağan gönderir padişaha.

Bu Habeşistan’da yakalanmış bir zürafadır.

İstanbullular, ilk kez karşılaşacakları bu hayvanı görmek için can atmaktadırlar.

Beşiktaş sahilindeki Çinili Meydan’da toplanırlar. Başı öküze, boyu deveye, gövdesi ise kaplana benzeyen bu ‘beygir’in kimliği, ciddi tartışmalara yol açar.

İstanbullular ilk kez gördükleri bu hayvanı hayranlıkla izlerken, sarayın eğlencesi Küpeli Çavuş Abdi Bey’i zorla zürefanın üstüne bindirirler.

Abdi Bey’in paniğinden, yakarmasından korkan zürafa huysuzlanarak İshakiye Köşkü’ne doğru koşmaya başlar.

O an Abdi Bey padişaha seslenir.

"Ahret hakkını helal eyle efendimiz. İlk menzilimiz ecel beşiğidir. Bindim bir alamete, gidiyorum kıyamete."

Futbolumuzun hali tam da budur.