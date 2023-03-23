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Eczacıbaşı Avrupa'da destan yazdı

Eczacıbaşı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya takımını yenerek yarı finale çıktı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 21:50
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Büyüksün Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Avrupa'da destan yazdı
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yendi.

Polonya'da oynanan çeyrek finalin ilk maçını 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.


Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Saliha Şahin)

Developres: Obiala, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevic (Szczyglowska, Rapacz, Szlagowska, Binczycka, Bagrowska)

Setler: 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8

Süre: 118 dakika (26, 25, 28, 27, 12)

 

 

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