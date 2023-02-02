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Eczacıbaşı Romanya'da set vermedi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'da CSM Targoviste'yi 3-0 yendi

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 23:01
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Eczacıbaşı Avrupa'da 5'te 5 yaptı

Eczacıbaşı Romanya'da set vermedi
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Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya ekibi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.

Targoviste Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iki takımda iyi başlarken, çekişmeli geçen ilk seti Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 önde tamamladı.

İkinci sete etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, hücumda ve defansta iyi oynadığı ikinci seti 25-14 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan ev sahibi CSM Targoviste, setin başlarında 4 sayılık farkı (10-6) yakaladı. Setin ortalarına doğru toparlanan ve beraberliği yakalayan Eczacıbaşı Dynavit, son ana kadar çekişmeye sahne olan üçüncü seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

E Grubu'ndaki beş maçını da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son maçında 8 Şubat Çarşamba günü, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımına konuk olacak.
 

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