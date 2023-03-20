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Çadırkuşağı bitkisi neye iyi geliyor?

Çadırkuşağı bitkisi ağrıları dindirmekten mikrobik hastalıklara kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:53
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Çadırkuşağı bitkisi neye iyi geliyor?

Çadırkuşağı bitkisi neye iyi geliyor?
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çadırkuşağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÇADIRKUŞAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgillerden; özsuyu hekimlikte kullanılan bir bitkidir. Böceklerin, gövdesine açtığı, deliklerden özsuyu sızar. Zamk gibi yapışkan olan bu maddeyle yakı yapılır.

ÇADIRKUŞAĞI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Kan ve lenf damarlarını genişletir.

-Ağrıları dindirir.

-Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılır.

-Baş ağrısına iyi geliyor.

-Öksürüğü kesiyor

-Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor

ÇADIRKUŞAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Çadırkuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor. Ayrıca kaynatılarak da tüketiliyor.

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