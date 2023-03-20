Çadırkuşağı bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çadırkuşağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.
ÇADIRKUŞAĞI BİTKİSİ NEDİR?
Maydanozgillerden; özsuyu hekimlikte kullanılan bir bitkidir. Böceklerin, gövdesine açtığı, deliklerden özsuyu sızar. Zamk gibi yapışkan olan bu maddeyle yakı yapılır.
ÇADIRKUŞAĞI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?
-Kan ve lenf damarlarını genişletir.
-Ağrıları dindirir.
-Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılır.
-Baş ağrısına iyi geliyor.
-Öksürüğü kesiyor
-Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor
ÇADIRKUŞAĞI OTU NASIL KULLANILIR?
Çadırkuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor. Ayrıca kaynatılarak da tüketiliyor.