Çağla Şıkel paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Aşk böyle bir şey

Bir süredir yeni bir aşka başladığı haberleriyle gündemde olan Çağla Şıkel, bu defa yoğun bir şekilde devam ettiği spor antrenmanına dair paylaşımda bulundu.

Çağla Şıkel paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Aşk böyle bir şey

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, gündelik hayatında yoğun bir tempo içerisinde koştursa da işlerinden arta kalan zamanı çocuklarına ayırmaya çalışıyor.

Son zamanlarda adı Nail Gönenli'yle birlikte anılan Şıkel yoğun spor temposuyla da kendisinden söz ettiriyor.

44 yaşındaki sunucu ve eski manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yoğun spor temposuna dair bolca fotoğraf ve video paylaşırken bu çalışmalara çocuklarını da götürüyor olması dikkatlerden kaçmıyor.

Fiziğini ve sağlığını korumak adına yoğun bir tempoda çalışan Çağla Şıkel yaptığı her işe aşkla bağlı olduğunu Instagram hesabından paylaştığı şu satırlarla gösterdi:

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"Sporda giyeceğim tişört kırışmasın diye asarken buldum kendimi aşk böyle bir şey"

Kullandığı 'aşk' ifadesiyle takipçilerini heyecanlandıran Şıkel, sporun ardından salonda bulunan bir makinada masaj yaptırırken çekilmiş bir görüntüsünü de paylaşmayı ihmal etmedi.

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