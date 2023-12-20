Çalışan emeklilere 5 bin tl ikramiyenin ne zaman ödeneceği belli oldu

Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle emeklilere bir defalığına verilecek 5 bin TL ikramiye ödemesi çalışmayan emeklilere 11 – 15 Kasım tarihinde ödendi. Söz konusu ikramiyenin çalışan emeklilere de ödeneceği belirtilmişti.

TARİH BELİRLENDİ

TBMM’de halen görüşülen torba yasada bulunan, çalışan emeklilere bir kereliğine verilecek 5 bin TL ikramiye ödemesi 27 Aralık Çarşamba günü yasalaştırılacak.

İkramiyelerin yılbaşına yetiştirilmesi için bütçeden sonra torba yasanın diğer maddeleri konuşulacak. Önümüzdeki hafta Çarşamba gecesi tüm maddelerin Genel Kurul’dan geçmesi bekleniyor.

Verilen bilgiye göre, hazırlıkların yapılabilmesi için bankalara talimat gönderildi.28- 29 Aralık tarihinde yaklaşık 5 milyon çalışan emeklinin 5 bin TL’lik ikramiyelerini alacağı bildirildi.