Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye meclisten geçti

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Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye meclisten geçti
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Binlerce çalışan emeklinin dört gözle beklediği çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesi hakkındaki teklif Meclis’e sunuldu.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, çalışan emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesi teklifi Meclis'ten geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini duyurdu.

BDDK ÇALIŞANLARINA EK TAZMİNAT AKP’NİN ÖNERGESİYLE ÇIKARILDI

Genel Kurul'da görüşülen torba kanunda ise BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde AKP’nin önergesiyle tekliften çıkartıldı.

Yapılacak Düzenleme ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenmesi öngörülüyordu.

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