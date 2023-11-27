Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verileceğini duyurmuştu. Emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiyenin çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler kapsamına da alınmasına karar verildi. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?

Kasım ayında emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Son gelişmelere göre çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler de 5 bin TL’lik ikramiye alacak. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?

Milyonlarca emekliye Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ikramiye ödemeleri Kasım ayı içerisinde yapıldı. Çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olan emekliler kapsam dışında tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarına talimat vererek çalışan emeklilerin de 5.000 TL ikramiye ödemesinden faydalanmasını sağlayacak düzenleme hakkında talimat vermişti.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesine ilişkin çalışmalar tamamlanırken kanun teklifinin bu hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor. Mecliste kabul edildikten sonra ise ödeme tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan emekliler de çalışan emekli olarak sayıldığı için düzenlemeden yararlanamamıştı. Yapılacak olan çalışma sonrasında çiftçiler de 5000 TL ikramiye ödemesinden yararlanabilecek.