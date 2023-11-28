Emekliler Ankara’da sokağa indi. Ödeyemedikleri faturalarını yaktılar

Ankara’da Ulus Heykel’de emeklilerin taleplerine ilişkin basın açıklaması yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası, emeklilerin sorunlarına dikkat çekti. Yapılan açıklamaya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de katıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekliler Ankara’da sokağa indi. Ödeyemedikleri faturalarını yaktılar

Başkentgazete'den Ebru Apalak'ın haberine göre Sendika’nın Denetleme Kurulu Üyesi Tülay Bağış açıklamayı okudu.

Bağış, 4 Aralık’ta Meclis’te görüşülecek 2024 Yılı Merkezi Hükümet Bütçe Tasarısı’nın AK Parti hükümetinin geçmişte hazırladığı bütçeler gibi olduğunu belirtti.

Bütçenin emekli ve emekçilere başvurulmadan hazırlandığını, bütçe gelirlerinin vergilerle sağlanacağını, yükün ise zamlarla çalışanlar ve yoksullara yükleneceğini söyledi. 2018 yılından beri bütçenin açık verdiğine dikkat çekti.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY EMEKLİ OLUŞUMLARIYLA BİRÇOK ETKİNLİK VE EYLEM DÜZENLENECEK"

Sendika, açıklamada emeklilerin sendika kurmasının önündeki yasal engellere yer verdi. İş ve istinaf mahkemelerinin kararlarına karşın sendikalarının kapatılmaya çalışılmasına tepki gösteren Bağış, Anayasa’nın 51. ve 53. maddelerine “emekliler” ibaresinin eklenmesini talep etti.

Doksanıncı maddeyle emeklilerin sendika kurma hakkının yasal güvence altına alınmasını isteyen Bağış, “İlgili yasalarda değişiklik yapılarak ‘Emekli sendikaları statü yasası’ derhal çıkarılmalıdır” dedi.

Genel Başkan Salman Hürkardeş söz alarak, sendika hakkında açılan kapatma davalarına dair uluslararası sözleşmeleri hatırlattı. Emeklilerin sendika kurmasının önünde “hukuki bir engel” olmadığını belirterek, “Emekliler de sendika kurabilir. Mutlaka statü yasasının çıkarılması gerek” diye konuştu.

Hürkardeş, önümüzdeki ay emekli oluşumlarıyla birçok etkinlik ve eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

2021 Tüm Emekliler Sendikası’nın açıklamasını Bağımsız Emekliler Sendikası da destekledi. Sendika'nın Genel Sekreteri Muzaffer Esen, günümüzde çalışanların emekli maaşları nedeniyle emekli olmamak için uğraştığına işaret etti.

Esen, buna dair “Çünkü emekli olduklarında ne kadar ücret alacaklarını bizden öğreniyorlar.” dedi. Emekli sendikalarının Türkiye’deki bütün emeklileri çalıştıkları süre boyunca ödedikleri primlerin karşılığını emekli olduktan sonra alamadıkları konusunda bilinçlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Esen, Anayasa’da emeklilerin sendika kurma hakkının yer alması için milletvekilleriyle görüştüklerini duyurdu.

Emekliler, açıklamanın ardından ödeyemedikleri faturalarını yaktı.

İlgili Haberler
Emekli maaşları risk altında 'Çoğu kişinin haberi bile yok' SGK Uzmanı tek tek sıraladı
Devlet o parayı emeklilere iade edecek '2 gün süre verildi'
SGK o emeklilerin maaşını düşürecek 'Milyonlarca emekli aynı anda etkilenecek'
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Kenan Işık'ı sokakta görenler şoke oldu. 9 yıldır komadaydı Magazin
Kenan Işık'ı sokakta görenler şoke oldu. 9 yıldır komadaydı
Komşusunun kedisini tüfekle öldüren şahıs hakim karşısında. 'Öldüğü için pişmanım' Gündem
Komşusunun kedisini tüfekle öldüren şahıs hakim karşısında. 'Öldüğü için pişmanım'
Konyaspor nasıl ayağa kalkacak? Yeni başkan Ömer Korkmaz'dan beklentiler ne? Recep Çına yazdı Spor
Konyaspor nasıl ayağa kalkacak? Yeni başkan Ömer Korkmaz'dan beklentiler ne? Recep Çına yazdı
Hatalı teşhis sonucu göğüsleri alınmıştı. 6 yıllık hukuk savaşı sona erdi Gündem
Hatalı teşhis sonucu göğüsleri alınmıştı. 6 yıllık hukuk savaşı sona erdi
Eski muhtar husumetlisine kurşun yağdırdı Yaşam
Eski muhtar husumetlisine kurşun yağdırdı
Ayşegül Aldinç'in yataktan paylaşımı olay oldu Magazin
Ayşegül Aldinç'in yataktan paylaşımı olay oldu