Emekliler Ankara’da sokağa indi. Ödeyemedikleri faturalarını yaktılar

Başkentgazete'den Ebru Apalak'ın haberine göre Sendika’nın Denetleme Kurulu Üyesi Tülay Bağış açıklamayı okudu.

Bağış, 4 Aralık’ta Meclis’te görüşülecek 2024 Yılı Merkezi Hükümet Bütçe Tasarısı’nın AK Parti hükümetinin geçmişte hazırladığı bütçeler gibi olduğunu belirtti.

Bütçenin emekli ve emekçilere başvurulmadan hazırlandığını, bütçe gelirlerinin vergilerle sağlanacağını, yükün ise zamlarla çalışanlar ve yoksullara yükleneceğini söyledi. 2018 yılından beri bütçenin açık verdiğine dikkat çekti.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY EMEKLİ OLUŞUMLARIYLA BİRÇOK ETKİNLİK VE EYLEM DÜZENLENECEK"

Sendika, açıklamada emeklilerin sendika kurmasının önündeki yasal engellere yer verdi. İş ve istinaf mahkemelerinin kararlarına karşın sendikalarının kapatılmaya çalışılmasına tepki gösteren Bağış, Anayasa’nın 51. ve 53. maddelerine “emekliler” ibaresinin eklenmesini talep etti.

Doksanıncı maddeyle emeklilerin sendika kurma hakkının yasal güvence altına alınmasını isteyen Bağış, “İlgili yasalarda değişiklik yapılarak ‘Emekli sendikaları statü yasası’ derhal çıkarılmalıdır” dedi.

Genel Başkan Salman Hürkardeş söz alarak, sendika hakkında açılan kapatma davalarına dair uluslararası sözleşmeleri hatırlattı. Emeklilerin sendika kurmasının önünde “hukuki bir engel” olmadığını belirterek, “Emekliler de sendika kurabilir. Mutlaka statü yasasının çıkarılması gerek” diye konuştu.

Hürkardeş, önümüzdeki ay emekli oluşumlarıyla birçok etkinlik ve eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

2021 Tüm Emekliler Sendikası’nın açıklamasını Bağımsız Emekliler Sendikası da destekledi. Sendika'nın Genel Sekreteri Muzaffer Esen, günümüzde çalışanların emekli maaşları nedeniyle emekli olmamak için uğraştığına işaret etti.

Esen, buna dair “Çünkü emekli olduklarında ne kadar ücret alacaklarını bizden öğreniyorlar.” dedi. Emekli sendikalarının Türkiye’deki bütün emeklileri çalıştıkları süre boyunca ödedikleri primlerin karşılığını emekli olduktan sonra alamadıkları konusunda bilinçlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Esen, Anayasa’da emeklilerin sendika kurma hakkının yer alması için milletvekilleriyle görüştüklerini duyurdu.

Emekliler, açıklamanın ardından ödeyemedikleri faturalarını yaktı.