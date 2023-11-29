Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi kabul edildi

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye önergesi Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Böylece tüm emekliler 5000 TL ikramiye alacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası AKP Grubu tarafından hazırlanan düzenleme TBMM Genel Kurulu gündemine gelmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndan çıkan kabul edilen kararın ardından çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verilmesi onaylandı.

Böylece tüm emeklilerin ikramiye alacağı kesinleşti.

ÖNERGE İKİ GÜN ÖNCE TBMM'YE GÖNDERİLMİŞTİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge iki gün önce AKP Grubuna gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı.

Kanun teklifi TBMM’ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar.

Böylelikle 12,2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak.

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