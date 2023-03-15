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Bakan Bilgin'den ‘geçici işçi’ açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde, ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:13
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Çalışma Bakanı Bilgin: Geçici işçi sorununu çözüyoruz

Bakan Bilgin'den ‘geçici işçi’ açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, geçici işçilerin kadroya alınması düzenlemesiyle ilgili soruya "Şu anda Meclis'te. Öyle tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde, ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. 'EYT'den sonra geçici işçiler' demiştim. Şimdi geçici işçiler meselesi kapanıyor Meclis'imizin vereceği kararla" diye konuştu.

'STAJ MAĞDURU YOK'

Bakan Bilgin, staj mağdurlarının durumu ile ilgili çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "'Staj mağduru' diye bir kavram doğru değil. Staj mağduru yok. Primini yatırmamış adamlar, primi yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi işverenlerinize sorun, televizyonlara sorun, deyin ki; 'Staja gelen çocuklar için prim yatırırsanız, staja alır mısınız?' Staj bir eğitimdir. Siz de yaşamışsınızdır bunu tahmin ediyorum. Kavramları doğru kullanın" açıklamasında bulundu.

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