18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 8 ayda tam 3,4 milyar TL. Saray’ı tasarruf pas geçti

8 ayda tam 3,4 milyar TL. Saray’ı tasarruf pas geçti

Erdoğan halka sürekli tasarruf çağrıları yaparken Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 bütçesi için belirlenen başlangıç ödeneğini kendisine yeterli bulmadı. Cumhurbaşkanlığı’nın 3,8 milyar TL olan başlangıç ödeneği tam 5,4 milyar TL’ye çıktı. Saray rejimi sekiz ayda ödeneğin 3,4 milyar TL’sini harcadı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 09:28
Takip Et

Saray’ı tasarruf pas geçti 8 ayda tam 3,4 milyar TL

8 ayda tam 3,4 milyar TL. Saray’ı tasarruf pas geçti
+
Aa
-

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program’a ilişkin uygulama genelgesi ile birlikte yeni bir tasarruf genelgesi daha yayımladı. Öncekiler gibi mürekkebi kurumadan işlevsiz olacağına kesin gözüyle bakılan bu genelgede verilen talimatların Cumhurbaşkanlığı Sarayı için hiçbir zaman geçerli olmadığını bütçe ödenekleri gösteriyor.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; 2022 yılına 3,8 milyar TL başlangıç ödeneği ile başlayan Saray, ek bütçenin yanı sıra ödenek de aktararak bütçesini 5,4 milyar TL’ye çıkarttı. Bunun 3,4 milyar TL’si de ağustos ayı sonunda harcandı.

AKP iktidarı ülkenin içine sürüklendiği ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle TBMM’den ek bütçe çıkartmak zorunda kaldı. Krizin yanı sıra yanlış ekonomi politikaları, israf harcamaları, iktidara yakın çevrelere aktarılan büyük kaynaklar, Kur Korumalı Mevduat sahiplerine yapılan ödemelerle rotasından çıkan bütçeye ek bütçenin de çare olmayacağı kısa sürede ortaya çıktı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen her yıl bitmeden yaptığı gibi zorunlu ve öncelikli olanlar dışında yatırım yapılmaması, araç alımına kısıtlama getirilmesi gibi temel başlıkları içeren bir tasarruf genelgesi yayımladı. Ancak bu talimatların Cumhurbaşkanlığı Sarayı için geçerli olmadığı, ödeneğinin sekiz ay sonunda yüzde 42 oranında artmasıyla kendini gösterdi.

ÖNCE DÜŞÜRDÜ SONRA ARTTIRDI

Cumhurbaşkanlığı’nın TBMM’ye sunulan 2022 Yılı Bütçe Teklifinde, 4 milyar 39 milyon lira olan bütçesi oransal olarak küçük bir kesinti yapılarak 3 milyar 890 milyon liraya düşürüldü. Erdoğan başlangıçta bütçesinin 150 milyon TL indirilmesine razı oldu.

Ancak iktidar bütçenin yetmeyeceğinin görülmesi üzerine Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 20 oranında arttırılmasını da içeren ek bütçe teklifini Haziran ayında TBMM’ye sundu. Erdoğan, tepkiler üzerine maaşında artışı öngören madde metnini “Bir bardak suda fırtına kopartılıyor” diyerek metinden çıkarttırdı. Böylelikle Erdoğan, 100 bin lira olan maaşının 20 bin lira daha arttırılmasından vazgeçti. Ancak bu arada Saray’ın ödeneği sekiz ayın sonunda yüzde 42 oranında arttı. Örtülü ödenek ise yine tarihi rekorlar kırarak 2.5 milyar TL’nin üstüne çıktı.

3.8 milyar liradan ek bütçe ile artarak 4 milyar 87 milyon liraya çıkan ve sonuçta ödenek aktarımlarıyla 5.4 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinden en yüksek ikinci harcama, geçen ay yapıldı. Mart ayındaki 870 milyon TL’lik harcamadan sonra ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı 857 milyon TL harcama yaptı. Harcamaların bu hızla sürmesi durumunda 5.4 milyar TL’lik bütçenin de yetmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

200 MİLYON TL’DEN 5 MİLYAR TL’YE

Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Erdoğan’la birlikte önceki cumhurbaşkanları döneminde olmadığı kadar büyük rakamlara ulaştı. Başkanlık sistemine geçişle birlikte birçok yetkinin resmen Cumhurbaşkanlığı’na aktarılmasıyla bütçe daha da büyüdü.

2012 yılında 138 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı ödeneği, 2013’te 157 milyon TL’ye, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılında 199 milyon liraya çıktı. 2015 yılında yüzde 99’luk rekor artışla bütçesi 397 milyon liraya çıkan Cumhurbaşkanlığı’na 2016 yılında 434 milyon lira, 2017’de 648 milyon lira, 2018’de 845 milyon lira ödenek verildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte bir önceki yıla göre yüzde 231’lik artışla 2019’da 2,8 milyar TL’ye çıkan ödenek, 2020’de 3,1 milyar TL, 2021’de 4 milyar TL ve 2022 yılında da 3,8 milyar TL olarak TBMM’ye önerildi. Bu yıl olduğu gibi önceki yıllarda da bu başlangıç ödenekleri Cumhurbaşkanlığı’na yetmedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Cüneyt
18.09.2022 10:52
Vatandaş domatesi 1 lira ucuza almak için market market gezerken  
 
Mümtaz Eren
18.09.2022 10:41
Bütün bunlar, AKP VE MHP seçmeni yüce Kuran'ı okumadığı için oluyor. Ah hele bir de AHZAP Suresinden başlayıp okusalar!  
 
Ahmet Aslan
18.09.2022 10:31
Saray az bile harcamis 5 milyar nedir itibardan tasaruf olmaz en az 15 milyar olmasi gerek bu millet hak ediyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
1
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
2
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
3
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
5
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
6
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
﻿Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor testi sonuçlandı
7
﻿Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor testi sonuçlandı
﻿Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk motor testi sonuçlandı
﻿2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Son dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon: Kırmızı bültenle aranan Mehmet Gürbüz de dahil 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Son dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon: Kırmızı bültenle aranan Mehmet Gürbüz de dahil 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Son dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon: Kırmızı bültenle aranan Mehmet Gürbüz de dahil 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Felaketin kıyısından dönülen Kocaeli'nde yürekler ağza geldi
﻿Felaketin kıyısından dönülen Kocaeli'nde yürekler ağza geldi
﻿Felaketin kıyısından dönülen Kocaeli'nde yürekler ağza geldi
﻿Arzu Çerkezoğlu'ndan TBMM'ye çağrı 
﻿Arzu Çerkezoğlu'ndan TBMM'ye çağrı 
﻿Arzu Çerkezoğlu'ndan TBMM'ye çağrı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.