Dolandırıcıların şeytani yöntemi. Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın 

Kredi kartı ile dolandırıcılık olaylarında patlama yaşanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı dolandırıcıların attığı bir lingi sosyal medya üzerinden deşifre etti.

Sosyal medya kullanıcısı "Az önce karşılaştığım bir dolandırıcılık yöntemini sizlere aktarmak istiyorum. Gördüğünüz gibi saat 12.12'de bana bir mesaj geldi. Şu yukarıdaki numaradan gelen mesajda 'Sayın abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için bir link verilmiş ve avukat Derya Kor ismi kullanılmış" dedi.

Linge tıklayan kişi bunun dolandırıcılık olduğunu nasıl anladığını şu cümlelerle ifade ediyor: "Hemen buraya farklı bir TC kimlik numarası yazıyorum. Sıfır ile başlayan hiç bir kimlik numarası olmaz ama ben yazıyorum. Sorgula yapınca ad-soyad ve plaka numarısı karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Kafadan attığı ad ve soyad ile plaka numarasını boş bırakılan yere yazan kişi "Hatalı demesi gerekirken, demeyerek işleme devam ettiriyor. Karşıma 486 TL'lik borç çıkıyor. Ödeme yap diyerek geçince farklı bir ekran açılarak kredi kartı numarası, kartın son kullanım tarihi ve kart güvenlik kodunu doldurduğunuzda ise muhtemelen ocağınıza incir ağacı dikilecek" dedi.

Aynı kişi "Bu yüzden lütfen gelen mesajlarda 'benim oraya mı borcum varmış, benim buraya mı borcum varmış seklinde gelen linglere sakın tıklayıp bilgilerinizi girmeyin. Devir çok kötü bir devir oldu. İnsanlar birbirini nasıl dolandırırım, nasıl üç kağıda getiririm, nasıl tufaya yatırırım derdinde. Dolandırıcılar "Sizlere zarar verecek oyun ve uygulamalar üzerinde kafa yormaktalar" dedi.