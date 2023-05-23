Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve çok ses getiren Camdaki Kız dizisinin ekibi önceki akşam final yemeğinde bir araya geldi.

Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, üç sezondur reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız, 82’nci bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve çok ses getiren dizinin ekibi önceki akşam Madera İstanbul’da bir araya geldi.

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Kanal D ve OGM Pictures’ın yöneticilerinin de yer aldığı yemekte oyuncular ve set ekibi üç sezonun yorgunluğunu birlikte attı.

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Veda yemeğine Camdaki Kız’ın sevilen oyuncuları Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç’in yanı sıra diğer oyuncular da katıldı. Dizinin önceki bölümlerinde canlandırdıkları karakter ile izleyicinin beğenisini kazanan Hande Ataizi ve Nur Sürer de geceye katılan isimler arasındaydı.

Başarılarını kutlayan ekip, hep beraber eğlenerek Camdaki Kız’a veda etti.

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