Cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kuyualan Camisi'nde meydana gelen olayda, Öğle namazı için camiiye gelen vatandaşlar, cami tuvaletinde bir vatandaşın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. 112 sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, ölen kişinin Vahit Arslan isimli bir vatandaş olduğunu tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Arslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis ekipleri Olay ile ilgili inceleme başlattı.