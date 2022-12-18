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Camide nikah kıyıp pasta kestiler. Diyanet bu işe ne diyecek

Camide tartışmalı görüntüler. Dini nikah için masa kurup, pasta kestiler. Diyanet'in duruma ne tepki vereceği merak konusu...

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 09:34
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Camide nikah kıyıp pasta kestiler. Diyanet bu işe ne diyecek

Camide nikah kıyıp pasta kestiler. Diyanet bu işe ne diyecek
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İbadet yeri olarak kullanılan camilerle ilgili ortaya çıkan bir görüntü tartışma konusu oldu. Dini nikahlarını camide kıyan çift, pasta kesti. Görüntülerde konuklara dağıtılmak üzere hazırlanan hediyelikler görüldü. O anları sosyal medyada paylaşan çiftin görüntüleri yeni bir tartışmayı da başlattı. Sadece ibadet ve dini eğitim yeri olarak kullanılan camilerde bu şekilde törenli etkinliklere izin verilmediği biliniyor.

CAMİ İMAMINDAN İZİN ALDIK

Konuyla ilgili yayınlanan görüntülere yorum yağdı. Görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.

PASTA CAMİDE KESİLDİ

Görüntülerde genç çiftin cami içinde yapılan nikah törenine katılan davetliler için küçük hediyeler hazırlandığı ve özel sipariş edilen pastanın camiye getirildiği görüldü.

YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerini sosyal medyaya yükleyen çift kısa sürede islenme rekoru kırdı. 24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

CAMİLERDE TÖREN YAPILABİLİR Mİ

Birçok vatandaş, "Camiler sadece ibadet yerleridir" diyerek görüntülere tepki gösterdi. Şu anda Diyanet'e bağlı camilerde bu tipte törenli nikahların yapıldığı görülmemişti. Konuyla ilgili olarak Diyanet'in vereceği tepki ise merak konusu...

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