Can alan hastanelere ruhsat var. Can veren hastaneye ruhsat yok

Pediatrik Hematolog, Onkolog Dr. Üstün Ezer 8 Kasım 1998’de Ankara'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nı (LÖSEV) kurdu.

Türkiye'nin ilk Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE Ankara’da 2000 yılında açıldı.

2010’da lösemili çocuklar köyü açıldı. Ankara dışından LÖSEV'e başvuran ailelere barınma, kısa süreli konaklama, sosyal hizmetler ve iş imkânları yaratıldı.

Vakıf, 2012’de Ankara İncek'te LÖSEV- LÖSANTE hastanesi yapmak için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu.

Vakfın 4 yönetim kurulu üyesi dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile makamında toplantı yaptı.

Dr. Ezer o günleri şöyle anlattı:

-“Sayın Bakan, ‘hocam ülkemizin böyle bir hastaneye çok ihtiyacı var. Ancak küçük yapmayın, mutlaka 100 yataktan daha büyük olsun ve içinde her branş bulunsun, yani genel hastane yapın’ diye önerdi.

Ön izin ve ruhsat işini nasıl yapacağız, nasıl ilerleyelim Sayın Bakan diye sorduk.

Sayın Akdağ, ‘Onlar kolay çözeriz, siz eski hastanenizi taşımak ve yeni hastane yapmak için ayrı ayrı başvurun. Projeleri ekine koyun ve bir an önce başlayın’ dedi.

2 dilekçe ile hastanenin mimari projesi Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi ve ön izinle Aralık 2012'de inşaata başlandı.

Son model modern tıbbi cihazlarla donatılan 400 yataklı ve tüm branşların olduğu dev hastane Mayıs 2015 'te tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’na açılış izin dilekçesi verildi.

Bir yıl boyunca ruhsat verilmedi.

400 yatak için hiç bir yasal engel yokken Haziran 2017’de vakfa özel yönetmelik değişikliği yapılarak kısıtlı uzman doktor kadrosuyla beraber 75 yatak sınırı konuldu.

Hastanemizi kapanmaya zorladılar.”

Bu hastane lösemili ve kanserli çocuk ve yetişkinlere, pijamasından 6 öğün yemeğine, yurt dışından temin edilen ilaçlarından, moleküler-genetik-özel kök hücre tedavilerine kadar her şeyi bedava yapıyor.

Şimdi gelelim konumuza.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin dedi ki;

-“Operasyon 5,5 ay önce yapıldı ve 44 kişi tutuklandı. 10 hastane kapatıldı. Bir kişinin bu tutukluların serbest bırakılması için savcıyı tehdit etmesi ile olay gündeme geldi.”

Şimdi bu itiraf; 5,5 ay saklanan rezaleti ortaya çıkartıyor.

5,5 ay geriye gidersek 2 Temmuz 2024’te aniden görevden azledilen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürü de Kemal Memişoğlu’dur.

Her ikisinin de derhal Yüce Divan’a sevki ve yargılanmaları gerekir.

Sözün özüne geleyim.

Bedava tıbbi ve sosyal destek veren 400 yataklı LÖSANTE Hastanesi’ne 4 bakan değişti ama ruhsat sadece 200 yatak için verildi.

LÖSANTE Hastanesi’nin lösemili çocuklardaki tedavi başarı oranı dünya standartlarının üzerinde olan yüzde 94 tam tedavi iken, neden tam ruhsat verilmiyor?

Bebek, çocuk katili rant hastanelerine neden ruhsat veriliyor?

Uzmanlar diyorlar ki;

-Ne yazık ki ülkemizde her alanda olduğu gibi sağlıkta da rant çeteleri var.

Sadece Yenidoğan bebek alanında değil, sağlık simsarları ile özel hastaneler arasında “hasta yolla, komisyon al” şeklinde rant zinciri var.

Hayali faturalar düzenleniyor.

Özellikle Ankara'da TBMM - Yargıtay- Danıştay- Yüksek Askerî Rütbeli olan kalp hastaları ile yenidoğan bebek yoğun bakımları, şişirilmiş asılsız hayali hasta faturaları kesiyor.

AKP iktidarının vakıf ve devlet hastanelerini çoğaltmak yerine, özel hastanelere ruhsat dağıtmasının sonucu işte budur:

-Can alan hastanelere ruhsat var.

-Can veren hastaneye ruhsat yok.

Diğer bir deyişle;

-Rantçı bebek katili hastanelere ruhsat var.

-Bedava hizmet veren LÖSEV’e ruhsat tok.

Bu iktidar bilin ki rantçıdır ve rantçıların da;

Bir ayağı; Sağlık Bakanlığı’nda,

Bir ayağı Sosyal Güvenlik Kurumu’nda,

Bir ayağı simsar ve tarikatlarda,

Bir ayağı özel hastanelerdedir.