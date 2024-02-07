Can Atalay'ın ‘deprem mektubu’ yapay zekâyla seslendirildi: Vazgeçmeyin, her gecenin bir sabahı var

Kaynak: Haber Merkezi
Can Atalay'ın ‘deprem mektubu’ yapay zekâyla seslendirildi: Vazgeçmeyin, her gecenin bir sabahı var
Gezi Davası'ndan tutukluyken TİP’ten Hatay Milletvekili seçilen, AYM kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde kaleme aldığı mektupla Hatay halkına seslendi. Atalay'ın mesajı, yapay zeka kullanılarak Atalay'ın kendi sesiyle paylaşıldı.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi davasından 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kendisini vekil seçen Hatay halkına seslendi.

Atalay'ın mektubu TİP tarafından yapay zekâ aracılığıyla kendi sesiyle seslendirildi.

"Seçilmiş Hatay Milletvekili" imzasıyla gönderilen ve seslendirilen Atalay'ın mektubu şöyle:

"Herkese kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum.

Bugün bir büyük acının, yıkımın ve öfkenin yıl dönümü. Geçtiğimiz 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Depremin değil ihmalin öldürdüğünü, bu ölümlerde yetkililerin ne kadar büyük payı olduğunu acı biçimde gördük. Bu acı tablo ise bizi daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir hesaplaşma isteğine sevk etti. Sorumluların yanına bırakmayacağız.

Ben Hatay’ın oylarıyla seçip parlamentoda onların hakkının, hukukunun takipçisi olmakla görevlendirdiği bir avukatım. Soma’da, Aladağ’da, Gezi’de ne yaptıysam, Hatay halkı için de yaptığım budur. Çıkarılan imar aflarında payı olanların, insanları enkaz altında bırakan müteaahitlerin, buna imkan tanıyanların peşine düşmektir. On yıllardır toplanan deprem vergilerini çarçur edenlerden, “eğer bize oy vermezseniz size hizmet gelmez” diyebilme cürretinde bulunanlardan hesap sormaktır. Onlar da bunu bildiği için bugün Hatay’da bir enkazın önünden değil, Silivri’de bir hücrenin içinden sesleniyorum size.

Acı yaşatmak, yıkmak ve talan etmek onların işidir ama acıyı paylaşarak hafifletmek, birbirimize sarılmak, yaşamı yeniden kurmak da bizim işimizdir. Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, ağabeyiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur: Vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı, bu günlerin de bir sonu var.

Sevgili aileme, Türkiye İşçi Partili yoldaşlarıma ve depremzede halkımıza yürekten selamlarımı iletiyorum. Hatay’ı yeniden kurmaya talip olan adaylarımıza başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum.

Şerafettin Can Atalay
Hatay’ın Seçilmiş Milletvekili"

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