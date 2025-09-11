Can Holding'e operasyonun ardından Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Tek tek saydı

Can Holding bünyesindeki şirketlere yönelik düzenlenen operasyonun ardından, holdinge bağlı medya grubunun ve Doğa Kolejleri'nin durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan konuyla ilgili gelen paylaşım dikkat çekti.

Mehmet Akif Ersoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, velilerin ve çalışma arkadaşlarının endişe duymaması gerektiğini ifade etti.

"TMSF YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK..."

Ersoy, sabah saatlerinde TMSF yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Toplantıda yayın grubu ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni süreç hakkında görüşüldüğünü vurgulayan Ersoy, özellikle eğitim öğretim yılının başladığı bu dönemde velilerin hiçbir endişe duymaması adına bu bilgiyi paylaşmak istediğini kaydetti.

Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre okullarda ve medya grubunda çalışanların yürüttüğü iş akışı aynı şekilde devam edecek.

Öte yandan, Ersoy'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. 'Yeni Youtube kanalın hayırlı olsun' yorumu dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti.

Operasyon kapsamında Can Holding'in sahiplerinin de aralarında olduğu 8 kişi hakkında ise gözaltı kararı verilmişti.

