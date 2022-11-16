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Çanakkale'de kaçak elektronik sigara operasyonu

Çanakkale’de şüpheli bir kişinin bulunduğu adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 496 parça kaçak elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:11
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Çanakkale’de 496 parça kaçak elektronik sigara malzemesi ele geçirildi

Çanakkale'de kaçak elektronik sigara operasyonu
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde polis tarafından düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 496 parça kaçak elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Çan ilçesinde şüpheli H.G’nin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 14 elektronik sigara, 21 elektronik sigara likiti, 21 elektronik sigara atomizeri, 13 sigara pili, 427 elektronik sigara parçası ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli H.G. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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