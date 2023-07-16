Hatay'da orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KAYNAK: İHA
Hatay'da orman yangını

Belen'e bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

TARIM VE ORMAN BAKANINDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Belen'deki orman yangınına dasir sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü açıklayan Yumaklı şöyle dedi: "Hatay Belen’deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor."

BELEN BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Belen'de çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında yerleşim yerlerine doğru gelen yangının kontrol altına alındığını, yangının ormanın iç bölgelerine doğru ilerlediğini açıkladı.

Gül, 3 evin alevlere teslim olduğunu, ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.

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