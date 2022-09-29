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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:21
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman yangını. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de orman yangını
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Biga'ya bağlı Örtülüce köyündeki Çöplük mevkisinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, lodos nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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