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Canan Karatay peynirin yararlarını açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay her sabah tüketmeniz gereken ve tehlikeli hastalıkları önlemede başarılı sonuçlar sağlayan peynirin yararlarını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 08:51
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Canan Hoca peynirin yararlarını açıkladı

Canan Karatay peynirin yararlarını açıkladı
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Kahvaltıda tüketilen yiyecekler sağlığımız için büyük önem taşıyor. Uzmanlar kahvaltıda tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, bazı hastalıklarda ilaç tüketenleri uyararak ilaçların vücutta farklı etkiler yarattığını ve sıklıkla tüketilirse başka hastalıklara neden olabileceğini vurgulayarak ilaç yerine geçen o gıdanın faydalarından bahsetti.

PEYNİR KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Canan Karatay, "En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz. Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlar beyler, osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz." şeklinde konuştu.

"TÜRK İNSANINI BEYİNSİZ BIRAKTILAR"

Ezine peynirinin faydalarından bahseden Canan Karatay, peynirin her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti. "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar."

EZİNE PEYNİRİ FAYDALARI

Çocukların gelişimine katkı sağlayan Ezine peyniri, aynı zamanda kemik ve diş sağlığına da katkı sağlamaktadır.

Vücuda doğal olarak enerji sağlamaktadır.

Ezine peyniri, aminoasit kaynağı olması sebebiyle zekâ gelişiminde rol oynar.

Hafızayı güçlendirerek ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek hafıza kaybı ya da Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçmektedir.

Ezine peyniri, içeriğinde yüksek oranda bulunan protein miktarı sayesinde vücudun protein ihtiyacını kusursuz bir şekilde karşılamaktadır.

Ezine peynirinin kolesterol oranı düşük olduğundan trans yağ asidi içermediğinden vücudunuzun kolesterol dengesine katkı sağlamaktadır.

A vitamini açısından oldukça zengin olan Ezine keçi peyniri, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini düzenleyici bir etkiye sahiptir.

Ezine peyniri çeşitleri saçları güçlendirerek saç dökülmesini en aza indirir.

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