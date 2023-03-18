18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Canan Karatay Ramazan’da sağlıklı beslenme önerilerini sıraladı. “Vücudu 1 hafta önceden oruca hazırlamak gerekiyor”

Canan Karatay Ramazan’da sağlıklı beslenme önerilerini sıraladı. “Vücudu 1 hafta önceden oruca hazırlamak gerekiyor”

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan’da sağlıklı beslenme önerisine dikkat çekerek sahur ve iftar için önemli önerilerde bulundu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 09:38
Takip Et

Canan Karatay Ramazan’da sağlıklı beslenme önerilerini sıraladı

Canan Karatay Ramazan’da sağlıklı beslenme önerilerini sıraladı. “Vücudu 1 hafta önceden oruca hazırlamak gerekiyor”
+
Aa
-

Yeterli ve dengeli beslenme, yaşamın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da oldukça önemli olduğu vurgulandı. Bu nedenle sahurda ve iftarda sağlıklı besinlerin tüketilmesinin altı çizildi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı için çarpıcı önerilerin sıraladı. Sağlıklı bir vücudun beslenmeden geçtiğini belirten Karatay, sahur ve iftar için nasıl beslenilmesi gerektiğini ve hangi yiyeceklerin tüketilip hangilerinden uzak durulması gerektiğini anlattı.

Vücudu 1 hafta önceden oruca hazırlamak gerektiğini söyleyen Canan Karatay şunları söyledi:

“Türkiye'de su tüketilmesi çok az. Hâlbuki vücudun sulanması çok önemli, toprağın sulanması gibi. O da bir gün de olmuyor. Niyetlenmeden 5-10 gün önce yeterli su ve tuzun vücuda girmesini sağlamamız lazım. Orucun ilk günlerinde ilk şikâyet baş ağrısıdır ve bunun sebebi de susuzluktur. Genelde de baş ağrısının sebebi tuz ve su azlığıdır. Baş ağrısı olan herkese MR çekilmez, önce tuz ve su eksikliği giderilebilir. Suyu yudum yudum içmek gerek. Yanınızda su taşımanız çok önemli. Sabah kalkınca mutlaka 1 bardak aç karnına su içilmesi lazım. Oruç da öyle açılıyor zaten. Gece dehidrasyon oluyor, o yüzden uyanışta 1 bardak su çok önemli. Sonra da ara ara yudum yudum içilmeli. Yemek sırasında su içilmesi ise çok doğru değil. Çünkü mide asidini sulandırdığı için şişkinlik yapar ve hazmı bozar.
Bir bardak suya bir çay kaşığı kristal kaya tuzu koyup isterseniz biraz da limon sıkıp onu yudum yudum içmekte fayda var. Kristal kaya tuzu tansiyonu yükseltmez, açlık hissini giderir, hormonları dengeler. Çay, meşrubat, kahve suyun yerine geçmez.”

Ramazan ayında oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenilir konusuna da değinen Canan Karatay şunları söyledi:

“Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez.”

Ramazan için peynir, zeytin, ceviz, yoğurt, fındık, fıstık, çorbayı öneren Karatay şunları söyledi:

“Sahurda tuzlu zeytin olabilir ama aşırı tuzdan kaçınmalı ve su içilmesi lazım. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu bir daha söyleyelim. Gerçek doğal bozulmamış gıdalarla yapılan bir kahvaltı vücuda sağlık bahşeder. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini bahşeder. Peynir çok önemli. İlaçlanmamış zeytin ve zeytinyağı, tereyağı önemli. Peynirin yanında ekmek yememeli. Ekmek acıktırır ve susatır. Bulabilirsek cevizle peynir yiyebiliriz. Ya da kayısı yenebilir. Peynirin yanında komposto yapılabilir kuruyemişlerle şeker eklenmeden. Sıcak ya da soğuk içilebilir. Vücuda her türlü mineral ve vitamin girer. Doğal yağ ve protein hiç kimseyi acıktırmaz.”

İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemeli. İçi trans yağ dolu. Evde yapalım çorbamızı. Tembellik yapmayalım."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
1
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
2
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
3
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
4
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
5
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
7
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.