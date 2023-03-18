Canan Karatay Ramazan’da sağlıklı beslenme önerilerini sıraladı. “Vücudu 1 hafta önceden oruca hazırlamak gerekiyor”

Yeterli ve dengeli beslenme, yaşamın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da oldukça önemli olduğu vurgulandı. Bu nedenle sahurda ve iftarda sağlıklı besinlerin tüketilmesinin altı çizildi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı için çarpıcı önerilerin sıraladı. Sağlıklı bir vücudun beslenmeden geçtiğini belirten Karatay, sahur ve iftar için nasıl beslenilmesi gerektiğini ve hangi yiyeceklerin tüketilip hangilerinden uzak durulması gerektiğini anlattı.

Vücudu 1 hafta önceden oruca hazırlamak gerektiğini söyleyen Canan Karatay şunları söyledi:

“Türkiye'de su tüketilmesi çok az. Hâlbuki vücudun sulanması çok önemli, toprağın sulanması gibi. O da bir gün de olmuyor. Niyetlenmeden 5-10 gün önce yeterli su ve tuzun vücuda girmesini sağlamamız lazım. Orucun ilk günlerinde ilk şikâyet baş ağrısıdır ve bunun sebebi de susuzluktur. Genelde de baş ağrısının sebebi tuz ve su azlığıdır. Baş ağrısı olan herkese MR çekilmez, önce tuz ve su eksikliği giderilebilir. Suyu yudum yudum içmek gerek. Yanınızda su taşımanız çok önemli. Sabah kalkınca mutlaka 1 bardak aç karnına su içilmesi lazım. Oruç da öyle açılıyor zaten. Gece dehidrasyon oluyor, o yüzden uyanışta 1 bardak su çok önemli. Sonra da ara ara yudum yudum içilmeli. Yemek sırasında su içilmesi ise çok doğru değil. Çünkü mide asidini sulandırdığı için şişkinlik yapar ve hazmı bozar.

Bir bardak suya bir çay kaşığı kristal kaya tuzu koyup isterseniz biraz da limon sıkıp onu yudum yudum içmekte fayda var. Kristal kaya tuzu tansiyonu yükseltmez, açlık hissini giderir, hormonları dengeler. Çay, meşrubat, kahve suyun yerine geçmez.”

Ramazan ayında oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenilir konusuna da değinen Canan Karatay şunları söyledi:

“Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez.”

Ramazan için peynir, zeytin, ceviz, yoğurt, fındık, fıstık, çorbayı öneren Karatay şunları söyledi:

“Sahurda tuzlu zeytin olabilir ama aşırı tuzdan kaçınmalı ve su içilmesi lazım. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu bir daha söyleyelim. Gerçek doğal bozulmamış gıdalarla yapılan bir kahvaltı vücuda sağlık bahşeder. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini bahşeder. Peynir çok önemli. İlaçlanmamış zeytin ve zeytinyağı, tereyağı önemli. Peynirin yanında ekmek yememeli. Ekmek acıktırır ve susatır. Bulabilirsek cevizle peynir yiyebiliriz. Ya da kayısı yenebilir. Peynirin yanında komposto yapılabilir kuruyemişlerle şeker eklenmeden. Sıcak ya da soğuk içilebilir. Vücuda her türlü mineral ve vitamin girer. Doğal yağ ve protein hiç kimseyi acıktırmaz.”

İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemeli. İçi trans yağ dolu. Evde yapalım çorbamızı. Tembellik yapmayalım."