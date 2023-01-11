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Canan Kaftancıoğlu'na beraat kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Canan Kaftancıoğlu'ndan karar sonrası "Pergole" paylaşımı geldi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:42
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Canan Kaftancıoğlu'na beraat kararı

Canan Kaftancıoğlu'na beraat kararı
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Siyasetçi hakkında bu nedenle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Savcı, üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istiyordu.

Bugün görülen duruşmada Kaftancıoğlu'nun beraatine hükmedildi. 

'PERGOLACI' TEKERLEMESİ

Kaftancıoğlu, karar sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş :) Tekerleme bu kadar" ifadesini kullandı.

SAVCI NE DİYORDU?

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımında Altun’a yönelik 'kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden dolayı nüfuzu kullanmak' şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunu ileri sürüyordu.

Mütalaada, ifade özgürlüğünün mutlak ve sınırsız olmadığı, bu hak kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasında zorunluluk bulunduğu kaydediliyor. Devamındaysa Kaftancıoğlu’nun paylaşımları kabul ettiğine yönelik ikrarı doğrultusunda eylemin sabit görüldüğü anlatılıyordu.

NOT: Pergole nedir? Latince'de saçak anlamına gelen “pergule” kelimesinden türemiştir.

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Naci
11.01.2023 12:46
Selim in değil,Kerim in kuyusu derin.Kendini Kerim sanma Selim  
 
1950
11.01.2023 12:10
Ne o tüm külliye maliklerine bir şey söylenmeyecek mi? Ne o bunların dokunulmazlığı mı var, iktidar değişince bunların hesabını verirler  
 
Aliihsa
11.01.2023 12:07
Sen yine bu gazeteyi okumaya devam et bir şeyler öğrenirsin selim  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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