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  • CHP Fatih’e eski AKP’li atanacak iddiası ilçeyi karıştırdı. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor

CHP Fatih’e eski AKP’li atanacak iddiası ilçeyi karıştırdı. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor

Eski AKP’li Yusuf Yetişgin’in Canan Kaftancıoğlu tarafından Fatih İlçe Başkanı olarak atanacağına yönelik kulis sonrası CHP ilçe örgütünün bugün 12.30’da ilçe binası önünde basın açıklaması yapması beklenirken konunun dışarıya yansıtılmaması için il ve ilçe yöneticilerini bir araya geldiği ve uzlaşmaya gidileceği bilgisi aktarıldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:15
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CHP Fatih’e eski AKP’li Yusuf Yetişgin’in atanacağı iddiası ilçeyi karıştırdı. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor

CHP Fatih’e eski AKP’li atanacak iddiası ilçeyi karıştırdı. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

CHP Fatih’de İlçe Başkanı Soner Özimer’in milletvekili adayı olmak için istifa etmesi sonrası boşalan koltuk için yarış başladı.

Silsileye göre yönetim kurulu üyelerinden birinin başkan olarak seçilmesi gerekirken CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte Yusuf Yetişgin’i İlçe Başkanı olarak atamak istediği öne sürüldü.

CHP kulislerinden gelen bilgiye göre, Yetişgin AKP Meclis eski Üyesi adayı bir isim. Yetişgin’in Binali Yıldırım’dan Egemen Bağış’a, Kadir Topbaş’tan Cem Küçük’e kadar birçok AKP’li isimle fotoğrafı bulunuyor.

2014 yerel seçimleri için AKP Fatih meclis üyeliği aday adaylığı için başvuran Yetişgin, 2018 sonrası ise CHP’den meclis üyesi aday adayı oluyor.

2018’den beri CHP’de siyaset yapan Yetişgin’in ilçe başkanlığını kabul etmeyen Fatih İlçe Örgütü’nün bugün 12:30’da ilçe binası önünde basın açıklaması yapacağı belirtildi.

ERDOĞAN İÇİN YÜRÜMÜŞTÜ
2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek için Fatih'te yürüyen AKP'liler arasında Mahmutpaşa Esnaf ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yetişgin de yer almıştı.

YÖNETİCİLER TOPLANTI DÜZENLEDİ
Gelen son bilgilere göre CHP İl yöneticileri ile Fatih İlçe yöneticilerini bir araya geldiği ve konunun dışarıya yansıtılmaması amacıyla basın açıklamasından vazgeçildiği ve yeni atanacak isim üzerinde uzlaşma yoluna gittikleri öğrenildi.

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temel
11.01.2023 13:09
adam kıtlığımı var olurmu öyle şey, bence bu bir yalandır  
 
Maçkalı
11.01.2023 12:13
Katı kurallı olmak doğru değil adam yanlışı görūp gelmişse, dışlamak olmaz. A.Şener, Ī.Kesici var daha birçok var. Ne yapalım selam vermeyelim mi? Lūtfen..  
 
1950
11.01.2023 12:11
Akp nin ciğerini bilenlerden yararlanmak lazım  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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